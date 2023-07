BANW vs INDW: वनडे में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ पहली जीत दर्ज की, डकवर्थ लुईस नियम से 40 रनों से हराया, शृंखला में 1-0 से बनाई बढ़त

Highlights यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे में बांग्लादेश की पहली जीत है पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 40 रनों से मात दी 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 35.5 ओवर में 113 रनों पर ही ढेर हो गई

Bangladesh Women vs India Women, 1st ODI: बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे में उनकी पहली जीत है। इस मुकाबले में बांग्लादेश गेंद के साथ-साथ मैदान में भी शानदार रहे हैं। बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 40 रनों से मात दी। पाकिस्तान की कप्तान निगार सुल्ताना के 39 रनों पारी और मारूफा (4 विकेट) और राबेया (3 विकेट) की घातक गेंदबाजी के चलते पाक महिला टीम की यह जीत सुनिश्चित हुई।

दरअसल, बारिश के चलते बांग्लादेश इस मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम से जीता। रविवार को ढाका में खेले इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और बांग्लादेश को 43 ओवर में 152 रनों के स्कोरबोर्ड पर पूरी टीम को ढेर कर दिया था।

भारतीय महिला टीम की तरफ से गेंदबाज अमनजोत कौर ने 9 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा देविका ने 2 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 1 विकेट लिया। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरूआत खराब रही।

