BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने वनडे में इतिहास रचा, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच में ये दुर्लभ उपलब्धि हासिल की

वेस्टइंडीज वनडे प्रारूप के इतिहास में सभी 50 ओवर स्पिन गेंदबाज़ी करने वाली पहली टीम बन गई।

By रुस्तम राणा | Updated: October 21, 2025 19:00 IST2025-10-21T19:00:33+5:302025-10-21T19:00:33+5:30

Bangladesh vs West Indies, 2nd ODI West Indies script ODI history, achieve rare feat in second match against Bangladesh | BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने वनडे में इतिहास रचा, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच में ये दुर्लभ उपलब्धि हासिल की

BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने वनडे में इतिहास रचा, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच में ये दुर्लभ उपलब्धि हासिल की

Bangladesh vs West Indies, 2nd ODI: वेस्टइंडीज़ ने मंगलवार को मीरपुर में तीन मैचों की सीरीज़ के दूसरे वनडे में बांग्लादेश को उसकी ही ज़ुबानी जंग का स्वाद चखाया और इस प्रारूप के इतिहास में सभी 50 ओवर स्पिन गेंदबाज़ी करने वाली पहली टीम बन गई। पहले वनडे में स्पिन गेंदबाज़ी की परीक्षा लेने के बाद, वेस्टइंडीज़ ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाँच स्पिनरों को उतारने का फ़ैसला किया और उन्हें जस्टिन ग्रीव्स जैसे अपने एकमात्र तेज़ गेंदबाज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। 

इस तरह उन्होंने श्रीलंका का एक वनडे में तीन बार 44 ओवर स्पिन गेंदबाज़ी करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो इससे पहले इस प्रारूप में किसी टीम द्वारा किया गया सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था। श्रीलंका ने तीन अलग-अलग मौकों पर ऐसा किया था - 1996 में वेस्टइंडीज के खिलाफ, 1998 में न्यूजीलैंड के खिलाफ और आखिरी बार 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हालाँकि, वेस्टइंडीज एक कदम आगे निकल गया, क्योंकि वह मीरपुर की धीमी और सुस्त पिच पर बांग्लादेश को कोई गति नहीं देना चाहता था। 

हालाँकि बांग्लादेश के गेंदबाजी आक्रमण में तीन प्रमुख स्पिनर - अकील होसेन, गुडाकेश मोती और खैरी पियरे - थे, लेकिन ऑलराउंडर रोस्टन चेज़ और पार्ट-टाइमर एलिक अथानाज़े ने भी अपने पूरे कोटे के ओवर फेंककर बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया।

आखिरी दो ओवरों में 34 रन बने, जिसमें रिशाद हुसैन ने सिर्फ़ 14 गेंदों पर नाबाद 39 रनों की पारी खेलकर बांग्लादेश के स्कोर को कुछ हद तक सम्मानजनक बनाया, लेकिन आधी पारी के बाद वेस्टइंडीज़ दोनों टीमों में ज़्यादा खुश नज़र आ रही होगी।

शृंखला के पहले मैच में मेहमान टीम 208 रनों का पीछा नहीं कर पाई थी, इसलिए बांग्लादेश को लग रहा होगा कि वे अभी भी मैच में बने हुए हैं, लेकिन वेस्टइंडीज़ के पास लय थी, क्योंकि शीर्ष क्रम में सौम्या सरकार और पारी के अंत में रिशाद के अलावा कोई भी बल्लेबाज़ मेज़बान टीम के लिए रन नहीं बना पाया।

बांग्लादेश श्रृंखला में 1-0 से आगे है, इसलिए विंडीज़ के बल्लेबाज़ दबाव में होंगे। विकेट की धीमी प्रकृति को देखते हुए 214 रनों का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन मेहमान टीम पहले वनडे से मिली सीख को लागू करने के लिए उत्सुक होगी ताकि वह अपना काम पूरा कर सके और श्रृंखला को गुरुवार को होने वाले निर्णायक मैच तक ले जा सके।

Open in app
टॅग्स :West Indies Cricket TeamBangladesh Cricket TeamODIवेस्टइंडीज क्रिकेट टीमबांग्लादेश क्रिकेट टीमवनडे