Bangladesh vs Sri Lanka World Cup 2023 warm-up match: अभ्यास मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, 48 गेंद पहले मारी बाजी

Highlights बांग्लादेश ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। लिटन दास और तनजीद हसन के बीच 131 रनों की शुरुआती साझेदारी हुई। श्रीलंका को केवल 263 रनों पर ही सीमित कर दिया गया।

Bangladesh vs Sri Lanka World Cup 2023 warm-up match: गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमें 6 नवंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में भी आमने-सामने होंगी। बांग्लादेश ने अभ्यास मैच में व्यापक जीत दर्ज की। 48 गेंद पहले जीत दर्ज की।

बांग्लादेश ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 263 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 42 ओवर में 264 रन बनाकर बाजी मार ली। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज सबसे आगे रहे, उन्होंने तीन विकेट लिए, जबकि मिराज ने अपने 10 ओवरों में 1/32 का शानदार स्पैल भी डाला।

श्रीलंका को केवल 263 रनों पर ही सीमित कर दिया गया। जवाब में, बांग्लादेश ने लिटन दास और तंजीद हसन के बीच 131 रनों की शुरुआती साझेदारी हुई। तंजीद हसन ने 84, लिटन दास ने 61 और तीसरे नंबर पर आए मेहदी हसन मिराज ने नाबाद 67 रन बनाए।

