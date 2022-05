Bangladesh vs Sri Lanka: बांग्लादेश खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले पहले प्लेयर

Highlights असिथा फर्नांडो की गेंद पर फाइन लेग की मदद से यह उपलब्धि हासिल की। तीसरे दिन 133 रन पर रिटायर्ड हर्ट हुए तमीम फिलहाल 4981 रन पर हैं। 2005 में अपना करियर शुरू करने के बाद मुशफिकुर बांग्लादेश के सबसे अनुभवी टेस्ट क्रिकेटर हैं।

Bangladesh vs Sri Lanka, 1st Test: मुशफिकुर रहीम 5000 टेस्ट रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी हो गए। तमीम इकबाल को पछाड़ कर यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ चटग्राम में पहले टेस्ट के चौथे दिन असिथा फर्नांडो की गेंद पर फाइन लेग की मदद से यह उपलब्धि हासिल की।

पीठ और कलाई में ऐंठन के बाद तीसरे दिन 133 रन पर रिटायर्ड हर्ट हुए तमीम फिलहाल 4981 रन पर हैं। 2005 में अपना करियर शुरू करने के बाद मुशफिकुर बांग्लादेश के सबसे अनुभवी टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो अपना 81 वां टेस्ट खेल रहे हैं। वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर भी हैं।

निचले मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में शुरुआत करते हुए मुशफिकुर ने 1000 टेस्ट रन तक पहुंचने के लिए 20 टेस्ट लिए। लेकिन बांग्लादेश टीम में उनकी भूमिका तब बढ़ी जब उन्हें 2011 में कप्तान बनाया गया। बाद में 1000 रन के मील के पत्थर ने क्रमशः 15, 17, 14 और 15 टेस्ट खेले।

