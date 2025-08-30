Bangladesh vs Netherlands 1st T20: लिटन दास ने 13वां टी20 अर्धशतक बनाया, बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 से आगे

Bangladesh vs Netherlands 1st T20: लिटन दास ने शानदार शॉट्स के साथ अपनी कला का परिचय दिया और शानदार 13वां टी20 अर्धशतक बनाया।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 30, 2025 20:51 IST2025-08-30T20:44:30+5:302025-08-30T20:51:26+5:30

HighlightsBangladesh vs Netherlands 1st T20:  तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। Bangladesh vs Netherlands 1st T20: दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः 1 और 3 सितंबर को खेला जाएगा। Bangladesh vs Netherlands 1st T20: नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया।

Bangladesh vs Netherlands 1st T20: एशिया कप से पहले बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन किया और नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया। तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः 1 और 3 सितंबर को खेला जाएगा। नीदरलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 13.3 ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बनाकर बाजी मार ली।बांग्लादेश ने इस लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लिया। इसकी शुरुआत पहले ही ओवर में हुई जब परवेज़ एमोन ने पारी की पहली तीन गेंदों पर 14 रन बनाए। उसके बाद से यह एकतरफ़ा खेल रहा।

 

लिटन दास ने शानदार शॉट्स के साथ अपनी कला का परिचय दिया और शानदार 13वां टी20 अर्धशतक बनाया। कप्तान दास ने 29 गेंद में 54 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। सैफ हसन ने 19 गेंद 3 छक्के की मदद से 36 नाबाद रन बनाए। तस्कीन अहमद ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट लिए।

तस्कीन अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। सैफ हसन ने एक आक्रामक कैमियो के साथ इस शानदार दिन का समापन किया, जिससे लक्ष्य का पीछा जल्दी ही समाप्त हो गया। नीदरलैंड ने स्पिन के साथ शुरुआत की, लेकिन वे इस बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम के सामने कहीं नहीं टिक पाए।

