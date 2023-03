Bangladesh vs Ireland 2023: सीरीज में 1-0 से आगे बांग्लादेश, आयरलैंड को 22 रन से हराया, इस खिलाड़ी ने मचाई तबाही, 91 रन की साझेदारी

Highlights आयरलैंड की टीम 8 ओवर में 5 विकेट पर 81 रन बना सकी। टीम को 22 रन से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा मैच 29 मार्च को खेला जाएगा।

Bangladesh vs Ireland, 1st T20 2023: बांग्लादेश ने एक और आरामदायक जीत दर्ज की और तीन टी20 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। दूसरा मैच 29 मार्च को खेला जाएगा। बांग्लादेश ने आयरलैंड को डकवर्थ लुइस के अनुसार 22 रन से हराया।

Four wickets off 12 balls! 🔥



Taskin Ahmed bowled a brilliant spell to give Bangladesh a win in the first #BANvIRE T20I 💥





बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बना सकी। इस बीच बारिश के कारण मैच प्रभावित हुआ। आयरलैंड की टीम 8 ओवर में 5 विकेट पर 81 रन बना सकी और टीम को 22 रन से हार का सामना करना पड़ा।

Fifty off just 24 balls by Rony Talukdar 💥



Bangladesh are off to a blistering start in Chattogram 🔥

रॉनी तालुकदार प्लेयर ऑफ द मैच रहे। रॉनी ने 38 गेंद में 67 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। 24 गेंद में फिफ्टी बनाए। तस्कीन अहमद ने 2 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट लिए। लिटन दास ने 23 गेंद में 47 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।

Bangladesh go 1-0 up in the series with a convincing win 🙌

रोनी तालुकदार के पहले अर्धशतक की मदद से बांग्लादेश ने वर्षाबाधित पहले टी20 मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर 22 रन से हराया । तालुकदार ने 38 गेंद में सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 67 रन बनाये। बांग्लादेश ने बारिश के कारण खेल में खलल पड़ने से पहले पांच विकेट पर 207 रन बना लिये थे।

आयरलैंड को आठ ओवर में 104 रन का संशोधित लक्ष्य मिला लेकिन वह पांच विकेट पर 81 रन ही बना सकी । बांग्लादेश के लिये तालुकदार और लिटन दास ने पहले पावरप्ले में 81 रन जोड़े । तेज गेंदबाज क्रेग यंग ने लिटन को आठवें ओवर में आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। लिटन ने 23 गेंद में चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 47 रन बनाये।

Stirling falls, but Ireland are off to a flier in pursuit of 104 in eight overs!

तालुकदार ने सिर्फ 24 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। हैरी टेक्टर ने नजमुल हुसैन शांतो को 14 के स्कोर पर पवेलियन भेजा जबकि तेज गेंदबाज ग्राहम हुमे ने तालुकदार को आउट किया । शमीम हुसैन ने 20 गेंद में 30 रन बनाये जबकि कप्तान शाकिब अल हसन 13 गेंद में 20 रन बनाकर नाबाद रहे । दूसरा मैच बुधवार को खेला जायेगा ।