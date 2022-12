Ishan Kishan: गेल और रोहित से आगे, 24 साल और 145 दिन की उम्र में दोहरा शतक, जानें सभी रिकॉर्ड

Highlights भारत ने आखिरी मुकाबले में आठ विकेट पर 409 रन बनाये। पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। 2015 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया था।

Bangladesh vs India ODI 2022: सलामी बल्लेबाज इशान किशन ने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए एकदिवसीय क्रिकेट का सबसे तेज दोहरे शतक जड़ने के साथ विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 190 गेंद में 290 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने शनिवार को यहां तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में आठ विकेट पर 409 रन बनाये।

Double Tons by Indian batters in ODIs!! @sachin_rt ✅@Virendersehwag ✅@ImRo45 ✅

& now @ishankishan51 ! 👏🏻👏🏻

An elite club to be a part of 😎#TeamIndiapic.twitter.com/LqCrkWPv0b