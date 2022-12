Bangladesh vs India 2022: टीम की ‘पुरानी’ रणनीति पर नाराजगी, बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज में हार, रोहित की टीम अब ‘जाग’ जाओ

Highlights ‘क्रिप्टोस से भी तेज गिर रही है अपनी परफॉर्मेंस यार’। जागने की जरूरत है।’ वर्षाबाधित वनडे सीरीज में भारत को न्यूजीलैंड ने 1-0 से हराया था। भारतीय टीम ने 2013 के बाद से आईसीसी का कोई खिताब नहीं जीता है।

Bangladesh vs India 2022: बांग्लादेश के हाथों वनडे श्रृंखला में मिली हार के बाद पूर्व क्रिकेटरों वीरेंद्र सहवाग और वेंकटेश प्रसाद ने भारतीय टीम की ‘पुरानी’ रणनीति पर नाराजगी जताई है। पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि टीम प्रबंधन को कठिन फैसले लेने होंगे जबकि सहवाग ने रोहित शर्मा की टीम से ‘जागने’ के लिये कहा।

अपने चिर परिचित अंदाज में सहवाग ने ट्वीट किया ,‘क्रिप्टोस से भी तेज गिर रही है अपनी परफॉर्मेंस यार’। जागने की जरूरत है।’ इससे पहले वर्षाबाधित वनडे सीरीज में भारत को न्यूजीलैंड ने 1-0 से हराया था। भारतीय टीम ने 2013 के बाद से आईसीसी का कोई खिताब नहीं जीता है।

प्रसाद ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा ,‘‘ दुनिया भर में भारत इतने क्षेत्रों में नयी पहल कर रहा है लेकिन सीमित ओवरों के क्रिकेट में हमारी रणनीति बरसों पुरानी है।’ उन्होंने कहा ,‘‘ इंग्लैंड ने 2015 विश्व कप में पहले दौर से बाहर होने के बाद कठिन फैसले लिये और आज इतनी शानदार टीम बन गई है। भारत को भी कड़े फैसले लेने होंगे और सोच बदलनी होगी।

And change approach drastically. We haven’t won a T20 WC since the IPL started & last 5 years have been poor in ODI’s apart from winning inconsequential bilateral. Haven’t learned from our mistakes for too long and far from being an exciting team in limited overs cricket. CHANGE