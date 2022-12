Bangladesh vs India 2022: 152 गेंद में 110 रन, 12वां टेस्ट में किया कमाल, 90 रन पर पहुंचा तो नर्वस महसूस किया, पहला शतक खास

Highlights भारत की दूसरी पारी में 152 गेंद में 110 रन बनाकर अपना पहला टेस्ट शतक जमाया। मुझे खुद लगा कि पहला टेस्ट शतक आने में लंबा समय लगा। बस क्षेत्ररक्षकों के हिसाब से खेल रहा था और तभी रन बनाने में सफल रहा।

Bangladesh vs India 2022: भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के लिये पहला टेस्ट शतक जड़ना विशेष अहसास था लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इसके लिये लंबा समय (12 टेस्ट) लगा। गिल ने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआती टेसट में भारत की दूसरी पारी में 152 गेंद में 110 रन बनाकर अपना पहला टेस्ट शतक जमाया।

अपना 12वां टेस्ट खेल रहे गिल और चेतेश्वर पुजारा (नाबाद 102 रन) के शतकों की बदौलत भारत ने दूसरी पारी दो विकेट पर 258 रन पर घोषित कर बांग्लादेश को जीत के लिये 513 रन का लक्ष्य दिया। गिल ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘‘मुझे खुद लगा कि पहला टेस्ट शतक आने में लंबा समय लगा।

That's Stumps on Day 3 of the first Test! Bangladesh move to 42/0 after India secured a 512-run lead!

यह शतक मेरे, मेरे परिवार और मेरे दोस्तों के लिये काफी मायने रखता है जिन्होंने मेरा समर्थन किया। किसी भी खिलाड़ी के लिये यह विशेष क्षण है - पहले टेस्ट शतक तक पहुंचना मेरे लिये खास है। ’’ गिल ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और तीन छक्के जमाये। यह पूछने पर कि जब वह 90 रन पर पहुंच गये थे तब शतक तक पहुंचने में नर्वस महसूस कर रहे थे तो उन्होंने कहा, ‘‘कुछ भी अलग नहीं चल रहा था।

मैं बस क्षेत्ररक्षकों के हिसाब से खेल रहा था और तभी रन बनाने में सफल रहा।’’ गिल ने कहा कि आक्रामक रवैया अख्तियार करना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि पारी को तेजी देना उनकी सफलता के लिये अहम रहा। उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत ही स्वाभाविक (कुछ बाउंड्री लगाकर शतक तक पहुंचना) था।

He missed out on the three figure mark in the first innings, but gets there in style in the second innings.



A brilliant CENTURY by @cheteshwar1 off 130 deliveries.



Scorecard