Ind Vs BAN: ऐसे जीतेंगे 2023 में वनडे विश्व कप!, बांग्लादेश के खिलाफ 50 ओवर खेल नहीं सके, टीम इंडिया 186 पर आउट

Highlights विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ही संघर्ष किए और अर्धशतकीय पारी खेली। 70 गेंद में 73 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। श्रेयस अय्यर ने 24 रन बनाए।

Bangladesh vs India, 1st ODI 2022: आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप में अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में होने वाला है। बीसीसीआई लगातार बदलाव कर रहा है। असर मैच में देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया में मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा लगातार बदलाव की बात करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ प्रयोग ने टीम इंडिया की पोल खोल दी।

भारतीय टीम 50 ओवर (41.2) भी खेल नहीं सकी और टीम इंडिया 186 स्कोर पर आउट हो गई। कप्तान रोहित 27, शिखर धवन 7, पूर्व कप्तान विराट कोहली 9 रन बनाकर आउट हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ही संघर्ष किए और अर्धशतकीय पारी खेली। 70 गेंद में 73 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। श्रेयस अय्यर ने 24 रन बनाए।

शाकिब अल हसन (36 रन पर पांच विकेट) के पांच विकेट से बांग्लादेश ने लोकेश राहुल (73) के जुझारू अर्धशतक के बावजूद भारत को पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां 186 रन पर ढेर कर दिया। राहुल ने 70 गेंद में पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 73 रन की पारी खेली लेकिन भारत के अन्य बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए जूझना पड़ा।

उनके अलावा कप्तान रोहित शर्मा (27) और श्रेयस अय्यर (24) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। शाकिब के अलावा इबादत हुसैन ने भी 47 रन देकर चार विकेट चटकाए जिससे भारतीय टीम 41.2 ओवर में पवेलियन लौट गई। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने पहला ओवर मेडन फेंका।

रोहित ने हसन महमूद पर चौके के साथ भारत का बाउंड्री का खाता खोला। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने चौथे ओवर में ही स्पिनर को गेंद थमा दी। ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने प्रभावी शुरुआत करते हुए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (07) को बोल्ड किया। मेहदी हसन की गेंद को रिवर्स स्विप करने की कोशिश में धवन विकेटों पर खेल गए।

रोहित ने महमूद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पारी का पहला छक्का जड़ा। भारतीय कप्तान ने मेहदी हसन पर भी स्वीप से डीप स्क्वायर लेग पर चौका मारा। विराट कोहली ने भी मेहदी हसन की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। लिटन ने इसके बाद गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अनुभवी शाकिब को गेंद थमाई।

FIFTY for KL Rahul 👏👏 #TeamIndia vice-captain @klrahul brings up his 11th ODI half-century off 49 deliveries. Live - https://t.co/6SPL7KHli8 #BANvIND pic.twitter.com/MB2pMViVXQ

शाकिब ने अपने कप्तान को निराश नहीं करते हुए रोहित को बोल्ड कर दिया। दो गेंद बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब की गेंद पर लिटन ने कोहली (09) का शानदार कैच लपककर भारत को तीसरा झटका दिया जिससे 11वें ओवर में भारत का स्कोर तीन विकेट पर 49 रन हो गया। राहुल और श्रेयस ने इसके बाद पारी को संवारने की कोशिश की।

इबादत ने हालांकि शॉर्ट पिच गेंद पर श्रेयस को विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम के हाथों कैच कराके चौथे विकेट की 43 रन की साझेदारी का अंत किया। राहुल ने इसके बाद वाशिंगटन सुंदर (19) के साथ 60 रन की सझेदारी की। राहुल के अर्धशतक पूरा करने के बाद वाशिंगटन ने शाकिब की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में इबादत को कैच थमाया।

Disciplined bowling from Bangladesh so far! Follow the #BANvIND action 👉 https://t.co/Ymfh2IDe14 pic.twitter.com/Slbp0P3UdY

इबादत ने अगले ओवर में शाहबाज अहमद (00) को पवेलियन भेजा जबकि शाकिब ने शारदुल ठाकुर (02) और दीपक चाहर (00) की पारी का अंत किया जिससे भारत का स्कोर आठ विकेट पर 156 रन हो गया। राहुल ने इसके बाद इबादत की शॉर्ट गेंद को फाइन लेग पर अनामुल हक के हाथों में खेला और फिर इस तेज गेंदबाज ने मोहम्मद सिराज (09) को आउट करके भारत की पारी का अंत किया।

