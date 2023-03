Ban vs Eng 2023: सीरीज में 2-0 से आगे इंग्लैंड, बांग्लादेश को 132 रन से हराया, रॉय ने किया प्रहार, 124 गेंद में 132 रन की पारी

Highlights इंग्लैंड ने पहला मैच 3 विकेट से जीता था। सीरीज का अंतिम मैच 6 मार्च को खेला जाएगा। तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली।

Bangladesh vs England, 2nd ODI 2023: इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 132 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। इंग्लैंड ने पहला मैच 3 विकेट से जीता था। सीरीज का अंतिम मैच 6 मार्च को खेला जाएगा। इंग्लैंड की धमाकेदार जीत हुई है। सैम कुरेन ने 4 विकेट लेकर बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को हिलाकर रख दिया।

इंग्लैंड के जेसन रॉय ने धमाकेदार पारी खेली। रॉय ने 124 गेंद में 132 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और 1 छक्का शामिल हैं। रॉय को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 326 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 44.4 ओवर में 194 पर आउट हो गई।

