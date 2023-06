Bangladesh vs Afghanistan 2023: अफगानिस्तान के सामने 662 रन का लक्ष्य, टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक जमाने वाले बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ी

Highlights नजमुल ने पहली पारी में 146 के बाद दूसरी पारी में 124 रन बनाये। बांग्लादेश ने 662 रन का लक्ष्य दिया है। कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज रहे मोमिनुल 121 रन बनाकर नाबाद रहे।

Bangladesh vs Afghanistan 2023: बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में नकेल कस दिया है। तीसरे दिन के खेल समाप्त होने पर अफगानिस्तान की टीम 45 रन पर 2 विकेट गंवा दिया है। बांग्लादेश ने 662 रन का लक्ष्य दिया है।

नजमुल हुसैन शंटो ने कमाल कर दिया और टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक जमाने वाले बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यह कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज रहे मोमिनुल 121 रन बनाकर नाबाद रहे। मोमिनुल भी फॉर्म में लौटे और शतक भी जमाया।

