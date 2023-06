Bangladesh vs Afghanistan 2023: अफगानिस्तान की टीम 146 पर आउट, दूसरे दिन 16 विकेट गिरे, बांग्लादेश को 370 रन की बढ़त, टेस्ट डेब्यू में इस खिलाड़ी ने झटके 5 विकेट

Highlights खेल में तीन दिन बाकी है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार को 16 विकेट गिरे। बांग्लादेश 370 रन की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में है। निजातुल्लाह मसूद ने अपने टेस्ट डेब्यू पर पांच विकेट हासिल किए।

Bangladesh vs Afghanistan 2023: बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट पर शिकंजा कस दिया है। दूसरे दिन विकेटों की पतझड़ के बीच एक विकेट खोकर 134 रन बना लिए हैं। कुल बढ़त 370 रन की हो गई और 9 विकेट शेष है। अभी खेल में तीन दिन बाकी है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार को 16 विकेट गिरे।

दूसरे दिन की समाप्ति के बाद बांग्लादेश 370 रन की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में है। मेजबान टीम ने सुबह के सत्र में 20 रन पर 5 विकेट खो दिए। निजातुल्लाह मसूद ने अपने टेस्ट डेब्यू पर पांच विकेट हासिल किए। अफगानिस्तान की टीम को 146 के कुल योग पर समेट दिया।

Bangladesh keep piling on the runs and have extended their lead to over 350

200 से अधिक की भारी बढ़त हासिल करने के बाद बांग्लादेश के पास फॉलोऑन दे सकता था, लेकिन दूसरी पारी खेलने का फैसला किया। दूसरी पारी की शुरुआत में ही महमुदुल हसन जॉय को खो दिया, लेकिन शंटो और जाकिर हसन ने बढ़त को आगे बढ़ाया और अपने-अपने अर्द्धशतक जमाए।

Bangladesh wrap up the Afghanistan innings quickly after Tea



They will now look to build on the lead having chosen not to follow on.



Follow #BANvAFG live: https://t.co/xTMq0d9WtMpic.twitter.com/S61hyYcJBT