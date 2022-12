Bangladesh Cricket Team: 2023 विश्व कप से पहले कोच ने दिया इस्तीफा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 और दक्षिण अफ्रीका और भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीती, जानें वजह

Highlights कार्यकाल में बांग्लादेश ने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीती। दक्षिण अफ्रीका और भारत के खिलाफ वनडे सीरीज भी जीती। भारत के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रन से हारने के बाद बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट तीन विकेट से गंवाया।

Bangladesh Cricket Team: बांग्लादेश के मुख्य कोच रसेल डोमिंगो ने 2023 विश्व कप तक चलने वाले अपने कार्यकाल को पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया है। डोमिंगो सितंबर 2019 में स्टीव रोड्स को मुख्य कोच पद से हटाये जाने के बाद बांग्लादेश टीम से जुड़े थे।

