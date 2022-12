Bangladesh A vs India A 2022: भारत ए ने बांग्लादेश ए को एक पारी और 123 रन से हराया, जडेजा की जगह टीम इंडिया में शामिल खिलाड़ी का 'छक्का', दो मैच में झटके 15 विकेट

Highlights पहली पारी में बांग्लादेश के 252 रन के जवाब में भारत ए ने 562 रन बनाये थे जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन के 157 रन शामिल हैं। ड्रॉ रहे पहले ‘टेस्ट ’ में पांच विकेट लेने वाले सौरभ ने 30 ओवर में 74 रन देकर छह विकेट चटकाये। बांग्लादेश ए को तीसरे सत्र में विकेट गंवाये बिना ड्रॉ की उम्मीद थी।

Bangladesh A vs India A 2022: बायें हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार के छह विकेट की मदद से भारत ए ने दूसरे और आखिरी ‘टेस्ट’ में बांग्लादेश ए को एक पारी और 123 रन से हरा दिया। इस प्रदर्शन के साथ ही सौरभ ने बांग्लादेश के खिलाफ 14 दिसंबर से शुरू हो रही सीरीज के लिये भारतीय टेस्ट टीम में रविंद्र जडेजा की जगह लेने का दावा भी पुख्ता कर लिया।

सौरभ कुमार ने दो मैच में 15 विकेट झटके। पहले मैच में 9 और दूसरे मैच में 6 विकेट निकाले। पहली पारी में 310 रन से पिछड़ने वाली बांग्लादेश ए टीम दूसरी पारी में 79.5 ओवर में 187 रन पर आउट हो गई। पहली पारी में बांग्लादेश के 252 रन के जवाब में भारत ए ने 562 रन बनाये थे जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन के 157 रन शामिल हैं।

India A bowlers were on a roll on the final day as they skittled out Bangladesh A for 187 to complete a big win by an innings and 123 runs. India A also won the 2-match series 1-0. pic.twitter.com/cpUvFvjsnA