BAN vs SL: एशिया कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, पथुम निसांका ने जड़ा अर्धशतक

By रुस्तम राणा | Updated: September 13, 2025 23:41 IST2025-09-13T23:31:21+5:302025-09-13T23:41:29+5:30

BAN vs SL:एशिया कप में शनिवार को हुए मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दी। पथुम निसांका और कामिल मिशारा की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत लंका टीम ने 140 रन के आसान लक्ष्य को 4 विकेट खोकर 15वें ओवर में हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज निसांका ने 34 गेंदों में 50 रन बनाए। जबकि कामिल ने 46 रनों की नाबाद पारी खेली। महेदी द्वारा निसांका का कैच छोड़ना शुरुआत में ही महंगा साबित हुआ। आखिरी क्षणों में कुछ विकेट ज़रूर आए, लेकिन वो सब दिखावटी थे। मेहदी हसन ने सर्वाधिक दो विकेट लिए।

इस मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और अच्छी गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 20 ओवर में 139/5 रन पर रोक दिया। नुवान तुशारा और चमीरा ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। दोनों ने गेंदबाजों ने अपने 4-4 ओवर के स्पेल में केवल 17-17 रन दिए और एक-एक विकेट भी अपने नाम किया। जबकि वानिंदु हसरंगा ने सर्वाधिक दो विकेट झटके। वहीं पथिराना ने  4 ओवर में 42 रन लुटाए, जो टीम के लिए सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 

उधर, बांग्लादेश की बल्लेबाजी का शीर्ष क्रम धड़ाम हो गया। दोनों सलामी बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलिन लौट गए। कप्तान लिटन दास ने पारी संभाली। उन्होंने धीम गति से रन बनाते हुए 26 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने केवल 28 रन जोड़े। 

जाकिर अली और शमीम होसैन ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 130 रन के पार पहुंचाया। अली ने नाबाद 41 रन बनाए तो वहीं होसैन ने 42 रन जोड़े। दोनों बल्लेबाज अंत तक डटे रहे और नाबाद लौटे। हालांकि यह स्कोर टीम को जीत दिलाने में नाकाम साबित रहा। इस टूर्नामेंट में यह बांग्लादेश का दूसरा मुकाबला था, जबकि श्रीलंका ने अपने अभियान की शुरुआत की। श्रीलंका ने 32 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली, जिससे उनके रन रेट में काफ़ी इज़ाफ़ा होगा।

अब बांग्लादेश को अगले दौर में पहुँचने के लिए अफ़ग़ानिस्तान को हराना होगा। आज वे मैदान और गेंदबाज़ी में काफ़ी कमज़ोर रहे। रिशाद का ख़राब ओवर उनकी गेंदबाज़ी की कहानी बयां करता है।

टॅग्स :Asia CupSri Lanka Cricket TeamBangladesh Cricket Teamएशिया कपश्रीलंका क्रिकेट टीमबांग्लादेश क्रिकेट टीम