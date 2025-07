BAN vs PAK, 3rd T20I: पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे मैच में मिली जीत, फिर भी 1-2 से हार गया सीरीज

Bangladesh vs Pakistan, 3rd T20I: तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा ने तीन विकेट लिए और सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के आक्रामक अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने गुरुवार को तीसरे टी20 में 74 रनों से सांत्वना जीत हासिल की और बांग्लादेश ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। अपना तीसरा अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे मिर्जा ने ढाका में 19 रन देकर तीन विकेट चटकाकर बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया और घरेलू टीम 16.4 ओवर में 104 रन पर आउट हो गई। फरहान ने 41 गेंदों में पाँच छक्कों और छह चौकों की मदद से 63 रनों की पारी खेली जिससे पाकिस्तान को मजबूत शुरुआत मिली और हसन नवाज ने 17 गेंदों में 33 रनों की पारी खेलकर टीम को 7 विकेट पर 178 रन तक पहुँचाया।

मिर्ज़ा ने पारी की दूसरी ही गेंद पर तंज़ीद हसन को शून्य पर कैच आउट कराकर टीम की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। केवल मोहम्मद सैफुद्दीन ने नाबाद 35 रन बनाकर उल्लेखनीय योगदान दिया। मोहम्मद नईम (10) दोहरे अंक तक पहुँचने वाले एकमात्र अन्य बांग्लादेशी बल्लेबाज़ थे। तेज़ गेंदबाज़ फ़हीम अशरफ़ ने 13 रन देकर 2 विकेट लिए और मोहम्मद नवाज़ ने अंतिम दो विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, "मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है।" "एक टीम के तौर पर हमने यही बात कही थी, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, हम अपना जज्बा दिखाना चाहते हैं।" बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने श्रृंखला जीत में अपनी टीम के प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "हमने अच्छा क्रिकेट खेला और पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला जीतना बहुत अच्छा है।"

पहले दो मैचों में जीत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टी20 सीरीज़ जीतने के बाद, बांग्लादेश ने अपने पाँच मुख्य खिलाड़ियों को आराम दिया, जिनमें प्रमुख खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी शामिल थे। पाकिस्तान ने पहले दो मैचों में - जो ढाका में भी खेले गए थे - क्रमशः सात विकेट और आठ रन से हार का सामना किया था। पाकिस्तान के लिए दो बदलावों में से एक के रूप में फखर ज़मान की जगह आए फरहान ने सैम अयूब (21) के साथ पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े।

Pakistan's bowlers put on a masterclass to seal a consolation win in the final T20I 🔥#BANvPAK 📝: https://t.co/tXphXieLWxpic.twitter.com/DSszVsflTj