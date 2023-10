BAN vs NZ: विश्वकप में न्यूजीलैंड की जीत का अभियान जारी, बांग्लादेश को 8 विकेट से दी मात

Highlights न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश द्वारा दिए गए 246 रनों के लक्ष्य को 42.5 ओवर में 2 विकेट खोकर पूरा किया कप्तान केन विलियम्सन (78) और डेरिल मिचेल (89 नाबाद) की अर्धशतकीय पारी खेली इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर 9 विकेट पर 245 रन बनाए थे

ICC Cricket World Cup 2023: आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जीत का अभियान जारी है। शुक्रवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले खेले गए मुकाबले में कीवी टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से मात देकर विश्वकप में लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज की। कप्तान केन विलियम्सन (78) और डेरिल मिचेल (89 नाबाद) की अर्धशतकीय पारी से न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश द्वारा दिए गए 246 रनों के लक्ष्य को 42.5 ओवर में पूरा कर लिया।

कीवी टीम का पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद कॉन्वे (45) और विलियम्सन ने संभलकर और धीमी बल्लेबाजी की। कॉन्वे को बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने एलबीडब्लू आउट कर अपना शिकार बनाया। वहीं कॉन्वे के आउट हो जाने के बाद डेरिल मिचेश ने कमाल की बल्लेबाजी की और नाबाद रहते टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। विलियम्सन को इस मैच में रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। पिछले दो मैचों में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाने वाले रचिंद्र इस मुकाबले में नहीं चले। वह 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर मुश्तफिजुर की गेंद पर आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

