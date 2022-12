BAN vs IND Test: पहले टेस्ट में 188 रन से हारे, बांग्लादेश ने इस खिलाड़ी को किया शामिल, तीन खिलाड़ियों को किया बाहर, देखें 15 सदस्यीय टीम

Highlights दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 22 दिसंबर से खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम 324 रन पर आउट हो गई। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

BAN vs IND Test: बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक और टेस्ट मैच हार गया है। दो मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में 188 रन से मात दी। दूसरा मैच 22 दिसंबर से खेला जाएगा। बांग्लादेश अभी तक भारत के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं जीता है।

बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ 22 से 26 दिसंबर से ढाका में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम में बाएं हाथ के स्पिनर नासुम अहमद को शामिल किया है। नासुम ने बांग्लादेश के लिए 32 सीमित ओवरों के खेल हैं लेकिन अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है।

#Bangladesh on Sunday called up uncapped left-arm spinner #NasumAhmed and left out injured pace bowler #EbadotHossain for the second Test against #India starting in Dhaka on December 22 #BANvIND#BANvsINDhttps://t.co/h8X3lQTg22