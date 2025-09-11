BAN vs HK: एशिया कप में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से धोया, लिटन ने खेली कप्तानी पारी

बांग्लादेश का अगला मुकाबला शनिवार, 13 सितंबर को श्रीलंका से होगा और हांगकांग का ग्रुप बी का आखिरी मैच सोमवार, 15 सितंबर को दुबई में चरिथ असलांका की अगुवाई वाली टीम के खिलाफ होगा।

Bangladesh vs Hong Kong, Asia Cup 2025: कप्तान लिटन दास ने गुरुवार को अबू धाबी में बांग्लादेश के लिए 39 गेंदों पर 59 रन बनाए और हांगकांग के खिलाफ 144 रनों के लक्ष्य को 17.4 ओवर में हासिल कर 7 विकेट से बड़ी जीत हासिल की। 

​​विकेटकीपर-बल्लेबाज ने तौहीद हृदय (36 गेंदों पर 35 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 95 रन जोड़े, इससे पहले कि वह रन चेज़ के 18वें ओवर की पहली गेंद पर अतीक इकबाल की गेंद पर बोल्ड हो गए।

इससे पहले मैच के पहले हाफ में, तन्ज़ीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद और रिशाद हुसैन ने दो-दो विकेट चटकाए और बांग्लादेश को हांगकांग को 143/7 पर रोकने में मदद की।

हांगकांग, जो अब लगातार दो मैच हार चुका है, के लिए निज़ाकत खान ने 42 रन बनाए और ज़ीशान अली ने टीम के कुल स्कोर में 30 रन जोड़े।

