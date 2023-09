BAN vs AFG: एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रनों से हराया, जीत में चमके शान्तो, मिराज और तस्किन

Highlights इस जीत में बांग्लादेश के तीन अहम खिलाड़ियों हसन मिराज, शान्तो और तस्किन अहमद का योगदान रहा मिराज (112) और नजमुल हुसैन शान्तो (104) के बीच 215 रनों की शानदार साझेदारी हुई तेज गेंदबाज तस्किन 8.3 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट लेने में सफल रहे

BAN vs AFG Asia Cup 2023: एशिया कप में रविवार को खेले गए चौथे मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रनों से मात दी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में 335 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की पूरी टीम 44.3 ओवर में 245 रनों पर ही सिमट गई।

इस जीत में बांग्लादेश के तीन अहम खिलाड़ियों हसन मिराज, शान्तो और तस्किन अहमद का योगदान रहा। बैंटिंग के दौरान जहां मेहदी हसन मिराज (112) और नजमुल हुसैन शान्तो (104) के बीच 215 रनों की शानदार साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाजों की शतकीय पारी की मदद से बांग्लादेश 50 ओवर में अफगानिस्तान के खिलाफ 334/5 का मजबूत स्कोर बना सका। तो वहीं गेंदबाजी में तस्किन ने अफगान की बल्लेबाजी को बेहद कमजोर किया।

तेज गेंदबाज 8.3 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट लेने में सफल रहा। उनके अलावा शोरफुल इस्लाम ने 9 ओवर में 36 रन खर्च कर 3 विकेट झटके। जबकि मिराज और महमूद को एक-एक विकेट मिला।

