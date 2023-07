Highlights मुकाबले में अफगानिस्तान ने 17 ओवर में अपने 7 विकेट गंवाते हुए 116 रन बनाए जवाब में मेजबान टीम ने 16.1 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य (119 रन) को हासिल कर लिया बारिश के कारण इस मुकाबले को 20 ओवर की बजाय बाद में 17-17 ओवर का किया गया था

Bangladesh vs Afghanistan, 2nd T20I:बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को दूसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में 6 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। रविवार को खेले गए इस मुकाबले में मेजबान टीम डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार, 6 विकेट से जीतने में सफल रही। बारिश के कारण इस मुकाबले को 20 ओवर की बजाय 17-17 ओवर का किया गया था।

इस अहम मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवर में अपने 7 विकेट गंवाते हुए 116 रन बनाए थे। जिसके जवाब में मेजबान टीम ने 16.1 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य (119 रन) को हासिल कर लिया और दो टी20 मैचों की शृंखला को अपने नाम कर लिया। सलामी बल्लेबाज लिट्टन दास ने सर्वाधिक 35 रनों की पारी खेली। अफीफ होसैन ने 24 रनों का योगदान दिया। कप्तान शाकिब अल हसन 11 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद रहे।

अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज मुजीब उर रहमान और अजमतुल्लाह कमरजई ने 2-2 विकेट लिए। वहीं अफगानिस्तान की ओर से बल्लेबाजी में अजमातुल्लाह ने सर्वाधिक 21 गेंदों में 25 रन बनाए। जबकि इब्राहिम जारदान और करीम जनत ने क्रमश: 22 और 20 रनों का योगदान दिया। अफगानिस्तान की शुरूआत खराब रही। हालांकि अफगानिस्तान की पारी में बारिश के कारण भी मैच रुका, फिर मैच को 17-17 ओवर का किया गया।

