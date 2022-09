Highlights बेयरस्टो लीड्स में गोल्फ खेलने के दौरान एक दुर्घटना में हुए चोटिल इसीबी ने शुक्रवार को टी20 विश्वकप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की थी घोषणा विश्वकप के लिए घोषित हुई इस टीम में जॉनी बेयरस्टो का नाम था शामिल

T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्वकप से पहले इंग्लैड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। इंग्लिश टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी जोनाथन बेयरस्टो शुक्रवार को चोटिल हो जाने कारण टी20 विश्वकप से बाहर हो गए हैं।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक जारी बयान में कहा, इंग्लैंड और यॉर्कशायर के बल्लेबाज जोनाथन बेयरस्टो को आज (शुक्रवार) लीड्स में गोल्फ खेलने के दौरान एक दुर्घटना में चोटिल हो गए हैं। जिसके चलते उन्हें आईसीसी पुरुष टी 20 विश्व कप से बाहर कर दिया गया है।

इसीबी ने शुक्रवार को ही टी20 विश्वकप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी, जिसमें बेयरस्टो का नाम शामिल था। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा।

England and Yorkshire batter Jonathan Bairstow has been ruled out of the rest of the summer and the ICC Men’s T20 World Cup after he sustained a lower limb injury in a freak accident whilst playing golf in Leeds today: England Cricket Board pic.twitter.com/HM0NzugDza