PAK vs RSA: बाबर आजम की दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए पाकिस्तान की टी20 टीम में वापसी, नसीम शाह का भी कमबैक

Pakistan's T20I squad for South Africa series: बाबर आज़म और नसीम शाह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला के लिए पाकिस्तान की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापस बुलाया गया है। एशिया कप में फाइनल सहित तीन बार भारत से हारने के बाद यह पाकिस्तान की पहली श्रृंखला है, और सलमान अली आगा न केवल दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के लिए, बल्कि श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भी कप्तान के रूप में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं।

बाबर की बात करें तो, उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में पाकिस्तान के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। इसके बाद उन्हें और मोहम्मद रिज़वान को टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिया गया था क्योंकि पीसीबी ने तब कहा था कि इस सुपरस्टार जोड़ी को आराम दिया गया है। हालाँकि, एशिया कप तक वे टीम में वापस नहीं लौटे, जहाँ पाकिस्तान की बल्लेबाजी काफी संघर्ष करती रही और 15 दिनों के अंतराल में भारत से तीन बार हार का सामना करना पड़ा।

नसीम की बात करें तो उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे और बाबर के साथ उनकी वापसी से आगामी टी20 विश्व कप टीम में भी उनके शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि हारिस रऊफ और फखर जमान को टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में नहीं चुना गया है और वे केवल रिजर्व खिलाड़ी हैं।

दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला और त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए पाकिस्तान की टी20 टीम:

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक

शाहीन अफरीदी पहली बार वनडे में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे

इस बीच, शाहीन अफरीदी को हाल ही में पाकिस्तान का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है और उनका पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है। तीन मैचों की यह सीरीज़ 4 से 8 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और विकेटकीपर-बल्लेबाज हसीबुल्लाह 50 ओवर के प्रारूप में टीम में वापसी कर चुके हैं। यह बात सभी जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान अपनी पिछली वनडे सीरीज़ में वेस्टइंडीज से हार गया था।

दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की वनडे टीम

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा।