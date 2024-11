Highlights Ranji Trophy Ayush Badoni: कप्तान आयुष बदोनी ने खेली 205 रनों की नाबाद पारी Ranji Trophy Ayush Badoni Scroed 205 Runs: कप्तान बदोनी ने बचाई दिल्ली की लाज VIDEO: 16 चौके 10 छक्के, बदोनी ने बचाई दिल्ली की लाज, खेली 205 रनों की नाबाद पारी...

Ranji Trophy Ayush Badoni Scroed 205 Runs: कप्तान आयुष बदोनी के पहले दोहरे शतक ने दिल्ली को शनिवार को यहां झारखंड के खिलाफ ड्रॉ रहे मुकाबले में तीन अंक दिलाये जिससे मेजबान टीम रणजी ट्रॉफी के संभावित क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बनी हुई है। दिल्ली पांच मैच में 14 अंक के साथ ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर है और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए उसे जनवरी में सौराष्ट्र और रेलवे के खिलाफ दो जीत की जरूरत होगी। झारखंड के पहली पारी में 382 रन के जवाब में दिल्ली ने अंतिम दिन स्टंप तक सात विकेट गंवाकर 388 रन बनाये।

बदोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी कुछ बेहतरीन पारियों के साथ अपनी चमक बिखेरी है लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ सत्रों में वह इन्हें बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। बदोनी ने 16 चौके और 10 छक्कों की मदद से 205 रन की नाबाद पारी खेली। इस पारी के दम पर दिल्ली की टीम झारखंड की पहली पारी के 382 रन के स्कोर से आगे पहुंची। बदोनी ने 199 रन के स्कोर पर झारखंड के बाएं हाथ के स्पिनर अनुकूल रॉय की गेंद स्टैंड में भेजकर अपनी टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाई और दोहरे शतक की उपलब्धि हासिल की। बदोनी को सुमित माथुर (43) का साथ मिला जिनके साथ उन्होंने छठे विकेट के लिए 150 रन जोड़े।

दिल्ली की टीम सात विकेट पर 327 रन बनाकर मुश्किल में थी। लेकिन सीनियर खिलाड़ी शिवम शर्मा (33) ने अपने कप्तान का अच्छा साथ दिया। दिल्ली के लिए अनुज रावत ने भी 52 रन बनाये थे। रायपुर में छत्तीसगढ़ ने असम के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर ड्रॉ मुकाबले से तीन अंक अपनी झोली में डाले। छत्तीसगढ़ ने असम के 289 रन के जवाब में पहली पारी नौ विकेट पर 500 रन पर बनाकर घोषित की थी। चंडीगढ़ में सौराष्ट्र ने चंडीगढ़ को पारी और 49 रन से शिकस्त देकर बोनस अंक से सात अंक हासिल किये। सौराष्ट्र ने पहली पारी नौ विकेट पर 531 रन के स्कोर पर घोषित की थी।

पहली पारी में 249 रन बनाने वाली चंडीगढ़ की टीम दूसरी पारी में 223 रन पर सिमट गई। अहमदाबाद में ग्रुप के एक अन्य मैच में तमिलनाडु ने रेलवे को पारी और 125 रन से मात दी और सात अंक हासिल किये। तमिलनाडु ने पहली पारी में 438 रन बनाये थे। रेलवे की टीम पहली पारी में 229 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में महज 184 रन ही बना सकी।