Australia vs West Indies 2022: वेस्टइंडीज की टीम जीत से 459 रन दूर, सिर्फ छह विकेट शेष, बोलैंड ने एक ओवर में झटके तीन विकेट, सीरीज पर 2-0 से कब्जा करेगा ऑस्ट्रेलिया!

Highlights नौवें ओवर में टीम का स्कोर चार विकेट पर 21 रन हो गया। वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 102 रन से की। बाकी बचे छह विकेट भी गंवा दिए और पूरी टीम पहले ब्रेक से पूर्व 214 रन पर सिमट गई।

Australia vs West Indies 2022: तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने एक ओवर में तीन विकेट चटकाए जिससे ऑस्ट्रेलिया ने दिन-रात्रि के दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे और दूसरा मैच जीतकर 2-0 से सीरीज जीतेगा।

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज को 214 रन पर आउट करके 297 रन की बढ़त हासिल की और फिर अंतिम सत्र की शुरुआत में दूसरी पारी छह विकेट पर 199 रन पर घोषित करके मेहमान टीम को 497 रन का लक्ष्य दिया।

Australia on course for big win 💪



