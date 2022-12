Australia vs West Indies 2022: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, चोट के कारण बाहर कप्तान, वेस्टइंडीज के खिलाफ दिन-रात्रि टेस्ट में कप्तानी की जिम्मेदारी इस खिलाड़ी को सौंपी

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 164 रन से जीतकर दो मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 33 साल के स्कॉट बोलैंड को कमिंस के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया है। स्टीव स्मिथ को दिन-रात्रि टेस्ट में कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Australia vs West Indies 2022: पैट कमिंस के चोट से उबरने में नाकाम रहने के कारण गुरुवार से यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से बाहर होने के बाद स्टीव स्मिथ की बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के रूप में वापसी हुई।

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ कमिंस की जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव है। वह पहले टेस्ट के अंतिम दिन गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 164 रन से जीतकर दो मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है।

JUST IN - Australia have made a call on the fitness of their skipper ahead of the second Test against the West Indies. 👀#AUSvWI | #WTC23https://t.co/qKp30fI51l