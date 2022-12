Aus vs WI 2022: 19 साल से ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकी वेस्टइंडीज टीम, दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे, फ्रेंक वारेल ट्रॉफी बरकरार, लियोन का 'छक्का'

Highlights दूसरा टेस्ट आठ दिसंबर से खेला जाएगा तो दिन-रात्रि का मुकाबला होगा। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने दो टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट 110 रन बनाकर टीम के शीर्ष स्कोरर रहे।

Australia vs West Indies, 1st Test 2022: ऑफ स्पिनर नाथन लियोन के छह विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां पहले क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन वेस्टइंडीज को 164 रन हराकर फ्रेंक वारेल ट्रॉफी को अपने पास बरकरार रखना सुनिश्चित किया।

इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने दो टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लियोन ने 128 रन देकर छह विकेट चटकाए जिससे ऑस्ट्रेलिया के 498 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम चाय से पहले 333 रन पर सिमट गई। लियोन ने अपने 111वें टेस्ट में 21वीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट चटकाए।

Australia's victory over the West Indies in the first Test in Perth has had major ramifications on the World Test Championship standings 👀#AUSvWI | #WTC23



