Australia vs South Africa, 2nd T20I: 10 टी20 मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली हार, 7 मैच के बाद दक्षिण अफ्रीका की पहली जीत

HighlightsAustralia vs South Africa, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पहली जीत है।Australia vs South Africa, 2nd T20I: डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।Australia vs South Africa, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी लगातार छह हार का सिलसिला भी तोड़ा।
Australia vs South Africa, 2nd T20I: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 53 रन से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी लगातार छह हार का सिलसिला भी तोड़ा। दस टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है। सात टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पहली जीत है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 218 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 17.4 ओवर में 165 पर आउट हो गई। डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।
Australia vs South Africa, 2nd T20I: घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार-
न्यूजीलैंड बनाम सिडनी 2022 में 89 रन
दक्षिण अफ्रीका बनाम डार्विन 2025 में 53 रन
भारत बनाम एडिलेड 2016 में 37 रन
वेस्टइंडीज बनाम पर्थ 2024 में 37 रन।