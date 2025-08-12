Australia vs South Africa, 2nd T20I: 10 टी20 मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली हार, 7 मैच के बाद दक्षिण अफ्रीका की पहली जीत

Australia vs South Africa, 2nd T20I: डेवाल्ड ब्रेविस ने कमाल की पारी खेली, 56 गेंद नाबाद 125 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल हैं।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 12, 2025 18:50 IST2025-08-12T18:39:17+5:302025-08-12T18:50:01+5:30

Australia vs South Africa RSA 218-7 AUS 165-10 South Africa won by 53 runs First defeat Australia in 10 T20 Internationals First win South Africa against Australia in 7 | Australia vs South Africa, 2nd T20I: 10 टी20 मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली हार, 7 मैच के बाद दक्षिण अफ्रीका की पहली जीत

Australia vs South Africa, 2nd T20I

googleNewsNext
HighlightsAustralia vs South Africa, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पहली जीत है।Australia vs South Africa, 2nd T20I: डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।Australia vs South Africa, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी लगातार छह हार का सिलसिला भी तोड़ा।

Australia vs South Africa, 2nd T20I: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 53 रन से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी लगातार छह हार का सिलसिला भी तोड़ा। दस टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है। सात टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पहली जीत है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 218 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 17.4 ओवर में 165 पर आउट हो गई। डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

 

Australia vs South Africa, 2nd T20I: घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार-

न्यूजीलैंड बनाम सिडनी 2022 में 89 रन

दक्षिण अफ्रीका बनाम डार्विन 2025 में 53 रन

भारत बनाम एडिलेड 2016 में 37 रन

वेस्टइंडीज बनाम पर्थ 2024 में 37 रन।

  
Open in app
टॅग्स :Australia Cricket TeamICCSouth Africa Cricket Teamऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमआईसीसीदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम