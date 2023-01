Aus vs SA 2023: 3-0 की राह पर ऑस्ट्रेलिया, एक दिन बाकी और जीत से 14 विकेट दूर!, 475 रन के सामने दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल

Highlights दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में अब भी ऑस्ट्रेलिया ये 327 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया को रविवार को मैच के आखिरी दिन दक्षिण अफ्रीका के बाकी बचे चारों विकेट को जल्दी से झटक कर फॉलोऑन करना होगा। जीत से ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा।

Australia vs South Africa, 3rd Test 2023: ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी को चार विकेट पर 475 रन पर घोषित करने के बाद बारिश से प्रभावित चौथे दिन का खेल खत्म होने तक शनिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के छह विकेट चटका कर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ करने की ओर मजबूत कदम बढ़ाया।

पेट कमिंस ने तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए तीन विकेट झटके जबकि हेजलवुड को दो और नाथन लियोन को एक सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में अब भी ऑस्ट्रेलिया ये 327 रन पीछे है।

इस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को रविवार को मैच के आखिरी दिन दक्षिण अफ्रीका के बाकी बचे चारों विकेट को जल्दी से झटक कर फॉलोऑन करना होगा। और फिर दूसरी पारी के सभी विकेट झटकने होंगे। इस मैच में जीत से ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा।

शुक्रवार को बारिश के कारण खेल संभव नहीं हुआ। शनिवार की सुबह भी बारिश जारी रही जिससे लंच के पहले का सत्र धुल गया। कमिंस को इससे पारी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस्मान ख्वाजा के 195 रन पर नाबाद थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज करने के लिए पांच सत्र में 20 विकेट चटकाने की चुनौती स्वीकार की।

