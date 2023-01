Aus vs SA 2023: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ से संतोष, सीरीज 2-0 से अपने नाम की, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने से चूका

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम किया। उस्मान ख्वाजा को प्लेयर ऑफ द मैच और डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया को फरवरी में भारत के खिलाफ चार टेस्ट की सीरीज के दौरान फाइनल में जगह बनाने का मौका फिर मिलेगा।

Australia vs South Africa, 3rd Test 2023: ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप का मौका निकल गया। ऑस्ट्रेलिया को अंतिम दिन 14 विकेट की दरकार थी, लेकिन 6 विकेट ही निकाल सके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम किया।

ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को प्लेयर ऑफ द मैच और डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अंतिम टेस्ट मैच ड्रा रहा। मौसम से प्रभावित मैच के अंतिम दिन धूप खिली लेकिन दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 255 रन पर समेटकर फॉलोआन के लिए मजबूर करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा और टीम ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की।

इस ड्रॉ के साथ ऑस्ट्रेलिया ने क्लीनस्वीप और जून में इंग्लैंड के लार्ड्स में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह सुनिश्चित करने का मौका गंवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को फरवरी में भारत के खिलाफ चार टेस्ट की सीरीज के दौरान फाइनल में जगह बनाने का मौका फिर मिलेगा।

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में कप्तान डीन एल्गर (10) और हेनरिक क्लासेन (35) के विकेट गंवाकर दो विकेट पर 106 रन बनाए तब दोनों टीम मैच ड्रॉ कराने पर सहमत हो गईं। इस समय सलामी बल्लेबाज सेरेल इर्वी 42 जबकि तेंबा बावुमा 17 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी चार विकेट पर 475 रन बनाकर घोषित की थी।

All over at the SCG as Australia and South Africa share the spoils to draw the third and final Test of the series.#WTC23 | #AUSvSA



📝 https://t.co/yJR6DiH5jXpic.twitter.com/hFO51iWOYT — ICC (@ICC) January 8, 2023

ऑस्ट्रेलिया ने लंच के बाद दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी को समेटकर विरोधी टीम को फॉलोआन दिया। दूसरी पारी में कप्तान पैट कमिंस (16 रन पर एक विकेट) ने एल्गर को पवेलियन भेजा। एल्गर ने मौजूदा श्रृंखला की छह पारियों में सिर्फ 56 रन बनाए। उन्होंने 3, 2, 26, 0, 15 और 10 रन की पारियां खेली।

जोश हेजलवुड (नौ रन पर एक विकेट) ने क्लासेन की पारी का अंत किया लेकिन इर्वी और बावुमा ने मैच ड्रॉ करा दिया। दक्षिण अफ्रीका का 47 मैच में यह पहला ड्रॉ है। इससे पहले हेजलवुड ने 48 रन पर चार विकेट चटकाए जिससे ऑस्ट्रेलिया ने अंतत: दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम को समेटकर टीम को 255 रन पर आउट किया जो फॉलोआन बचाने के स्कोर से 20 रन कम थे।

What does the draw in the third #AUSvSA Test mean to those chasing a spot in the #WTC23 final? 🤔



Find out 👇https://t.co/vjB1Dm8U3l — ICC (@ICC) January 8, 2023

निचले क्रम में मार्को जेनसन ने 78 गेंद में 11 रन बनाए। केशव महाराज ने 81 गेंद में 53 रन की पारी खेली जबकि साइमन हार्मर ने 165 गेंद में करियर की सर्वश्रेष्ठ 47 रन की पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका की फॉलोआन टालने की उम्मीद जगाई थी। हार्मर और महाराज ने 27 ओवर में 85 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को एक और जीत से महरूम रखने में अहम भूमिका निभाई।

इन दोनों को हेजलवुड ने आउट किया। नाथन लियोन (88 रन पर दो विकेट) ने इसके बाद कागिसो रबादा को अपनी ही गेंद पर लपककर दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी का अंत किया। ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को समेटने के लिए 47 ओवर थे लेकिन मेजबान टीम को सफलता नहीं मिली।

The big scalp of Dean Elgar the only South Africa wicket to fall in the second innings at the SCG so far.



Watch #AUSvSA LIVE on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in select regions) 📺#WTC23 | 📝 https://t.co/yJR6DiH5jXpic.twitter.com/8y1suSn4Wq — ICC (@ICC) January 8, 2023

इस मैच में बारिश और खराब मौसम का असर दिखा। पहले दो दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मैदान गीला होने से मैच देर से शुरू हुआ जबकि तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। चौथे दिन भी लंच के बाद ही खेल हो पाया।