Aus vs SA 2023: सीरीज में 2-0 से आगे, दूसरे विकेट के लिए 135 रन की साझेदारी, ख्वाजा ने 56 मैच में 4000 रन पूरे किए

Highlights लाबुशेन (79) और ख्वाजा (नाबाद 54) ने दूसरे विकेट के लिए 135 रन की साझेदारी की। खराब रोशनी और बारिश के कारण खेल रोक दिया जो दोबारा शुरू नहीं हो पाया। कागिसो रबादा पर चौके के साथ 98 गेंद में अपना 14वां अर्धशतक पूरा किया।

Australia vs South Africa, 3rd Test 2023: मार्नस लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा के अर्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के खराब मौसम से प्रभावित पहले दिन बुधवार को यहां दो विकेट पर 147 रन बनाए। लाबुशेन (79) और ख्वाजा (नाबाद 54) ने दूसरे विकेट के लिए 135 रन की साझेदारी की।

ऑस्ट्रेलिया ने दिन की आखिरी गेंद पर लाबुशेन का विकेट गंवाया जिन्होंने एनरिच नोर्किया (26 रन पर दो विकेट) की गेंद पर विकेटकीपर काइल वेरेन को कैच थमाया। पहले दिन तीन घंटे से अधिक का खेल खराब मौसम की भेंट चढ़ गया। तीसरे सत्र में दोबारा शुरू शुरू होने पर सिर्फ चार ओवर फेंके जा सके और इस दौरान नोर्किया ने लाबुशेन को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया।

Bad light resulted in only 47 overs of play on day one in Sydney.



