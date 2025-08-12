Australia vs South Africa, 2nd T20I: दूसरे मैच में टिम डेविड धमाका, 23 गेंद में कूटे 50 रन, 4 चौके और 4 छक्के, छत पर गेंद, देखिए वीडियो

Highlightsपहले मैच में 83 रन की आतिशी पारी खेलने वाले टिम डेविड ने दूसरे मैच में धमाका किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी का जश्न दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी मनाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर था।
Australia vs South Africa, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने डार्विन में 17 साल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी का जश्न दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी मनाया। पहले मैच में 83 रन की आतिशी पारी खेलने वाले टिम डेविड ने दूसरे मैच में धमाका किया। डेविड ने पहले 23 गेंद में फिफ्टी पूरे किए और 24 गेंद में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए।
ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर था। डेविड की 52 गेंद की शानदार पारी के बूते ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती सात ओवरों में पांच बड़े बल्लेबाजों के विकेट गंवाने के बावजूद पारी की आखिरी गेंद पर ऑल आउट होने से पहले 178 रन बनाये।
सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन (71) और ट्रिस्टन स्टब्स (37) के बीच चौथे विकेट की 72 रन की साझेदारी के दौरान दक्षिण अफ्रीका जीत की ओर अग्रसर लग रहा था लेकिन जोश हेजलवुड (37 रन तीन विकेट) ने 15 ओवर में दो विकेट चटकाये जिसके बाद बेन ड्वार्शुइस(26 रन पर तीन विकेट) की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने रिकेल्टन का कमाल का कैच लपककर मैच में ऑस्ट्रेलिया की वापसी करा दी।