Aus vs SA 2022: 197 रन की बढ़त, वार्नर 100वें टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के दो खिलाड़ी चोटिल!

Australia vs South Africa 2022: पिछले कुछ समय से लचर प्रदर्शन के कारण आलोचकों के निशाने पर रहे डेविड वॉर्नर ने अपने 100वें टेस्ट मैच को यादगार बनाते हुए दोहरा शतक जड़कर फॉर्म में वापसी की जिससे ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका पर पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल की।

वॉर्नर ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 200 रन बनाए जिससे आस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक तीन विकेट पर 386 रन बनाए हैं। उसकी कुल बढ़त 197 रन की हो गई है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 189 रन बनाए थे। स्टंप उखड़ने के समय ट्रेविस हेड 48 और एलेक्स केरी नौ रन पर खेल रहे थे।

ऑस्ट्रेलिया की पारी का आकर्षण वॉर्नर का दोहरा शतक रहा। उन्होंने इस बीच स्टीव स्मिथ (85) के साथ तीसरे विकेट के लिए 239 रन की साझेदारी की। स्मिथ के आउट होने के 15 मिनट बाद वॉर्नर भी पांव में ऐंठन के कारण मैदान छोड़कर चले गए। वह अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

