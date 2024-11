Australia vs Pakistan, 1st T20I 2024: 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने कूटे 93 रन?, पाकिस्तान की टीम 64 पर ढेर, पहले टी20 में कंगारू ने मारी बाजी

Highlights Australia vs Pakistan, 1st T20I 2024: मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। Australia vs Pakistan, 1st T20I 2024: बारिश के कारण मैच 7 ओवर का किया गया। Australia vs Pakistan, 1st T20I 2024: ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन से बाजी मारी।

Australia vs Pakistan, 1st T20I 2024: ऑस्ट्रेलिया ने एकदिवसीय मैच का बदला ले लिया। टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 7 ओवर में 93 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 9 विकेट पर 64 रन बना सकी। पहले मैच में बारिश के कारण मैच 7 ओवर का किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन से बाजी मारी। पाकिस्तान के सफेद गेंद के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। ग्लेन मैक्सवेल ने 19 गेंद में 43 की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। मैक्सवेल को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

ऑस्ट्रेलिया ने पहला टी20I 29 रन से जीत लिया है। मैक्सवेल और स्टोइनिस ने धमाका किया और 94 के मजबूत स्कोर पहुंचाया। पाकिस्तान कभी भी रनों को हासिल करने की स्थिति में नहीं दिखा। बड़े शॉट खेलने के चक्कर में कई विकेट खो दिए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की। पाकिस्तान को गाबा में गति और उछाल से निपटना बहुत मुश्किल लगा। दूसरा मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा।

मार्कस स्टोइनिस ने 7 गेंद में 21 रन बनाए। पाकिस्तान के केवल 3 खिलाड़ी दोहरे अंक पर पहुंचे। अब्बास सिद्दीकी ने 10 गेंद में 20 रन बनाया। सबसे अधिक इसी खिलाड़ी ने रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने खाता नहीं खोला और पूर्व कप्तान बाबर आजम 3 रन बनाकर आउट हुए।