Australia vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 82 पर किया आउट, सीरीज पर 2-0 से कब्जा, जंपा के 5 विकेट

Highlights न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने 61 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ग्लेन मैक्सवेल (25) के साथ छठे विकेट की साझेदारी के लिए 49 रन जोड़े।

Australia vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 82 रन पर आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच 113 रन से जीत लिया। तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट से जीता था। तीसरा और आखिरी वनडे मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा।

दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज दहाई अंक में पहुंचे। एडम जंपा ने पहली बार 5 विकेट निकाले।इससे पहले ट्रेंट बोल्ट (38 रन पर चार विकेट) और मैट हेनरी (33 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड ने दूसरे एकदिवसीय मैच में गुरुवार को यहां ऑस्ट्रेलिया की पारी को नौ विकेट पर 195 रन पर रोक दिया।

सीरीज के पहले मैच में हार का सामना करने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। टीम के गेंदबाजों ने उसे सही साबित किया। न्यूजीलैंड ने 19वें ओवर में 54 रन तक ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था लेकिन पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने 61 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल (25) के साथ छठे विकेट की साझेदारी के लिए 49 रन जोड़े।

स्मिथ ने 94 गेंद की पारी में पांच चौके और एक छक्का जड़ा। एकदिवसीय क्रिकेट में यह उनका तीसरा सबसे धीमा अर्धशतक रहा। मिशेल स्टार्क (नाबाद 38) और जोश हेजलवुड (23) ने आखिरी विकेट के लिए 47 रन की अटूट साझेदारी कर स्कोर को 200 के करीब पहुंचाया।

हेनरी ने अपने शुरुआती दो ओवरों में कप्तान आरोन फिंच (शून्य) और डेविड वार्नर (पांच रन) का विकेट चटकाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलायी। फिंच पिछली सात पारियों में तीसरी बार खाता खोले बगैर आउट हुए। बोल्ट ने इसके बाद मार्नस लाबुशेन (पांच) और मार्कस स्टोइनिस (शून्य) को चलता किया जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 26 रन पर चार विकेट हो गया।

बोल्ट ने इसके बाद मैक्सवेल और एडम जम्पा (16) की पारी को खत्म किया। जम्पा ने नौवें विकेट के लिए स्टार्क के साथ 31 रन की साझेदारी की। लॉकी फर्ग्यूसन की जगह टीम में वापसी करने वाले टिम साउदी ने इस बीच स्मिथ को आउट किया।