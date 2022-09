Australia vs New Zealand 2022: ग्रीन और कैरी के बीच 158 रन की साझेदारी, मैक्सवेल का 'चौका', ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया

Highlights न्यूजीलैंड के लिये डेवोन कोंवे ने 46, कप्तान केन विलियमसन ने 45 और टॉम लाथम ने 43 रन का योगदान दिया। ट्रेंट बोल्ट ने आस्ट्रेलिया के शुरुआती तीन विकेट सस्ते में चटकाये। आस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच (पांच), स्टीव स्मिथ (एक) और मार्नस लाबुशेन (0) जल्दी आउट हो गए।

Australia vs New Zealand 2022: कैमरन ग्रीन के नाबाद 89 रन और एलेक्स कारी के साथ छठे विकेट के लिये 158 रन की साझेदारी की मदद से आस्ट्रेलिया ने शीर्षक्रम की नाकामी से उबरते हुए न्यूजीलैंड को मंगलवार को पहले वनडे में दो विकेट से हरा दिया ।

आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को नौ विकेट पर 232 रन पर रोक दिया । हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल ने 52 रन देकर चार विकेट लिये जबकि तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 31 रन देकर तीन विकेट चटकाये । न्यूजीलैंड के लिये डेवोन कोंवे ने 46, कप्तान केन विलियमसन ने 45 और टॉम लाथम ने 43 रन का योगदान दिया।

What a match 🔥 From 44/5 at one point, Australia fight back to clinch the first ODI 👏 Watch #NZvAUS on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺 #CWCSL | 📝 Scorecard: https://t.co/3yQv87W5Z1 pic.twitter.com/6S5CTqlDVk

जवाब में ट्रेंट बोल्ट ने आस्ट्रेलिया के शुरुआती तीन विकेट सस्ते में चटकाये। आस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच (पांच), स्टीव स्मिथ (एक) और मार्नस लाबुशेन (0) जल्दी आउट हो गए। मैट हेनरी ने डेविड वॉर्नर (20) और मार्कस स्टोइनिस (पांच) को पवेलियन भेजा। आस्ट्रेलिया का स्कोर 12 ओवर में पांच विकेट पर 44 रन था।

23 runs to win for Australia, only two wickets in hand – it's going down to the wire 👀



Watch #NZvAUS on https://t.co/CPDKNxpgZ3 NOW (in select regions) 📺 #CWCSL | 📝 Scorecard: https://t.co/3yQv87WDOzpic.twitter.com/hK6vFlo97h