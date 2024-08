Australia vs India: जिसकी उम्मीद थी वही हुआ!, 243 रन पर टीम इंडिया ढेर, टी20 और वनडे के बाद टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पटका

Highlights Australia vs India: भारतीय टीम 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 243 रन पर आउट हो गई। Australia vs India: चार गेंद के अंदर आउट करके भारत का स्कोर आठ विकेट पर 212 रन कर दिया। Australia vs India: हरफनमौला सयाली सतघरे ने 36 गेंदों में 21 रन बनाए लेकिन यह जीत के लिए पर्याप्त नहीं था।

Australia vs India: टेस फ्लिंटॉफ (39 रन देकर तीन विकेट) और चार्ली नॉट (34 रन देकर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ए ने रविवार को यहां अनधिकृत महिला टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत ए को 45 रन से हरा दिया। भारतीय टीम 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 243 रन पर आउट हो गई। भारतीय टीम ने सुबह छह विकेट पर 149 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन उसके बाकी बचे बल्लेबाज खेल के चौथे दिन 94 रन ही जोड़ पाए। राघवी बिष्ट (26) और उमा छेत्री (47) ने सावधानी से बल्लेबाजी की और 61 रन की साझेदारी निभाई।

फ्लिंटॉफ ने इन दोनों खिलाड़ियों को चार गेंद के अंदर आउट करके भारत का स्कोर आठ विकेट पर 212 रन कर दिया। हरफनमौला सयाली सतघरे ने 36 गेंदों में 21 रन बनाए लेकिन यह जीत के लिए पर्याप्त नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 212 और दूसरी पारी में 260 रन बनाए। भारतीय टीम ने अपनी पहली 184 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को टी20 में 3-0 से वनडे में 2-1 से मात दी थी।