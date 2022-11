Australia vs England 2022: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा, दूसरे मैच में इंग्लैंड को 72 रन से हराया

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले एकदिवसीय मैच में छह विकेट से हराया था। तीसरा मैच मेलबर्न में 22 नवंबर को खेला जाएगा।

Australia vs England, 2nd ODI 2022: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच टी20 विश्व कप चैंपियन इंग्लैंड को 72 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। तीसरा मैच मेलबर्न में 22 नवंबर को खेला जाएगा। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 280 रन बनाए। पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ दूसरे मैच में 114 गेंद में 94 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल है। मारनस लेबुस्चगने और मिचेल मार्श ने अर्धशतकीय पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया के तेज बॉलर मिचेल स्टार्क ने 8 ओवर में एक मेडन रखते हुए 47 रन देकर 4 विकेट निकाले। ए़डम जंपा ने 9.5 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट निकाले। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में गुरुवार को यहां छह विकेट से हराया था।

इंग्लैंड ने 52 रन देकर 7 विकेट खो दिए। ज़म्पा ने शानदार गेंदबाजी की। स्टार्क ने पहले ओवर में डबल झटका दिया। लेबुस्चगने और मार्श के अर्द्धशतक के साथ स्मिथ की शानदार पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की। बिलिंग्स और विंस ने हार को टाल नहीं सके।