Australia vs England 2022: स्टीव स्मिथ का धमाका, पिछले चार वनडे में 61, 105, 80 और 94 रन की पारियां

Highlights पिछले चार वनडे में स्टीव स्मिथ ने 61, 105, नाबाद 80 और 94 रन की पारियां खेली हैं। स्टीव स्मिथ ने दौरान मार्नस लाबुशेन (58 रन) के साथ 101 रन की भागीदारी की। आउट होने से पहले गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया।

Australia vs England 2022: ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ शानदार फॉर्म हैं। दूसरे वनडे मैच में स्मिथ ने 114 गेंद में 94 रन की पारी खेली, जिसमें एक छक्का और 5 चौके शामिल हैं। पिछले चार वनडे में स्मिथ ने 61, 105, नाबाद 80 और 94 रन की पारियां खेली हैं।

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा था कि एडीलेड में सीरीज के शुरुआती मैच में वह छह साल में पहली बार सर्वश्रेष्ठ महसूस कर रहे थे और शनिवार को फिर वह इस मुकाबले में वह अपनी पारी के दौरान नियंत्रण में दिखे। उन्होंने आउट होने से पहले गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया।

Australia ensure a series victory with another thumping win 👏



स्मिथ ने इस दौरान मार्नस लाबुशेन (58 रन) के साथ 101 रन की भागीदारी की। लाबुशेन ने यह पारी खेलकर भी हालिया खराब फॉर्म से वापसी की। मिशेल मार्श ने फिर 50 रन बनाकर आस्ट्रेलिया को प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में मदद की। इंग्लैंड के लिये आदिल राशिद ने 57 रन देकर तीन विकेट हासिल किये।

जंपा ने मैच के बाद कहा, ‘इस सीरीज में जीत हमारे लिये काफी अहम है। मुझे लग रहा है कि हमने कुछ अच्छा क्रिकेट खेला और सही समय पर बड़े विकेट झटके। विश्व कप के प्रदर्शन से हम निराश थे। इंग्लैंड सर्वश्रेष्ठ टीम है और उन्हें हराकर हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है।’

Steve Smith missed out on his 13th ODI century by a whisker!



स्मिथ के 94 रन और मिशेल स्टार्क के (47 रन देकर) चार विकेट की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को यहां दूसरे मैच में इंग्लैंड पर 72 रन की जीत से तीन मैचों की वनडे श्रृंखला अपने नाम की। स्मिथ की 114 गेंद की पारी से आस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट मैदान पर आठ विकेट पर 280 रन का स्कोर खड़ा किया। स्टार्क ने फिर पहले ही ओवर में दो विकेट चटकाकर इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया।

Steve Smith's brilliant form in the 50-over format continues 👏



जेम्स विंस (60 रन) और सैम बिलिंग्स (71 रन) ने इंग्लैंड को संभाले रखा लेकिन एडम जंपा (45 रन देकर चार विकेट) और स्टार्क ने उसकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिससे टीम 38.5 ओवर में 208 रन पर सिमट गयी। स्टार्क को टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ टीम के अंतिम ग्रुप मैच में विवादास्पद तरीके से टीम से बाहर कर दिया गया था।

इस गेंदबाज ने पहले ही ओवर में जेसन रॉय को विकेट के पीछे कैच आउट कराया और फिर डेविड मलान को बोल्ड किया। आस्ट्रेलिया ने गुरुवार को एडीलेड ओवल में पहले मैच में छह विकेट से हराया था। सीरीज का अंतिम मैच मंगलवार को मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर खेला जायेगा।