Australia vs England, 1st ODI 2022: 287 रन कम पड़े, ऑस्ट्रेलिया ने 19 गेंद पहले 6 विकेट से मारी बाजी, टी20 चैंपियन इंग्लैंड को हार का सामना

Highlights टी20 चैंपियन इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। दूसरा वनडे 19 नवंबर को खेला जाएगा। डेविड वार्नर, ट्रैविस हेड और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने अर्धशतकीय पारी खेली।

Australia vs England, 1st ODI 2022: ऑस्ट्रेलिया ने पहले एकदिवसीय मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से मात दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 287 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 गेंद पहले बाजी मार ली। टी20 चैंपियन इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। डेविड मलान को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान ने शानदार शतक बनाया। कप्तान जोस बटलर ने 29 रन बनाए। डेविड विली ने 40 गेंद में 34 नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर, ट्रैविस हेड और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने अर्धशतकीय पारी खेली। दूसरा वनडे 19 नवंबर को खेला जाएगा।

Australia win comprehensively to go 1-0 in the three-match ODI series 🔥



Watch the remainder of the #AUSvENG ODI series LIVE on https://t.co/MHHfZPzf4H (in select regions) 📺 pic.twitter.com/WWnx87TCDT — ICC (@ICC) November 17, 2022

अनुभवी डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ की बड़ी अर्धशतकीय पारियों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने डाविड मलान के शतक पर पानी फेरते हुए इंग्लैंड को पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में गुरुवार को यहां छह विकेट से हराया। मलान ने 128 गेंदों पर 134 रन की आकर्षक पारी खेली जिसमें 12 चौके और चार छक्के शामिल हैं।

उनको हालांकि दूसरे छोर से मदद नहीं मिली जिसके कारण इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर नौ विकेट पर 287 रन ही बना पाया। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम के तीन बल्लेबाजों डेविड वॉर्नर (86), ट्रेविस हेड (69) और स्टीव स्मिथ (नाबाद 80) के अर्धशतकों की मदद से 46.5 ओवर में चार विकेट पर 291 रन बनाकर तीन मैचों की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की।

An impressive knock from Steve Smith ⭐



Australia require 48 from 13 overs with seven wickets in hand.



Watch the #AUSvENG ODI series LIVE on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in select regions) 📺 pic.twitter.com/7j8FclzC1Z — ICC (@ICC) November 17, 2022

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत शानदार रही। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अर्द्धशतक बनाया। ट्रैविस हेड ने धमाका कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले शुरुआती स्टैंड ने 147 रन जोड़े। अंग्रेजी गेंदबाजी आक्रमण की अनुभवहीनता का पता चला। स्मिथ ने बल्लेबाजी कर हाथ खोले।

आरोन फिंच के संन्यास लेने के बाद पैट कमिंस की अगुवाई में पहला वनडे मैच खेल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को वॉर्नर और हेड ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 147 रन की साझेदारी करके मजबूत नींव रखी। बाद में स्मिथ ने बखूबी जिम्मेदारी संभाली। वॉर्नर और हेड ने अपनी पारियों में समान 10 चौके और एक छक्का लगाया जबकि स्मिथ की पारी में नौ चौके और एक छक्का शामिल है।

Another 🇦🇺 left-handed opener, another half-century 💪



Australia are cruising towards their target, scoring 129/0 in 17.



Watch the #AUSvENG ODI series LIVE on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in select regions) 📺 pic.twitter.com/mOvHwfrsPt — ICC (@ICC) November 17, 2022

इससे पहले इंग्लैंड की पारी मलान के इर्द-गिर्द घूमती रही। उसने नियमित अंतराल में विकेट गंवाए जिससे वह 300 रन तक पहुंचने में नाकाम रहा। मलान के बाद दूसरा सर्वोच्च स्कोर नौवें नंबर के बल्लेबाज डेविड विली (नाबाद 34) का रहा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तेज गेंदबाज कमिंस और स्पिनर एडम जंपा ने तीन-तीन विकेट लिए।