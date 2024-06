AUS VS BAN 2024 ICC Men's T20 World Cup: बांग्लादेश के सामने ऑस्ट्रेलिया, कल सुबह 6 बजे से यहां देखें लाइव स्कोर, जानें हेड टू हेड में कौन देश आगे

Highlights Australia vs Bangladesh, 44th Match, Super 8 Group 1 Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: एंटीगुआ में जोरदार टक्कर की उम्मीद है। Australia vs Bangladesh, 44th Match, Super 8 Group 1 Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया भारी है। Australia vs Bangladesh, 44th Match, Super 8 Group 1 Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: बांग्लादेश को पहली जीत की तलाश है।

Australia vs Bangladesh, 44th Match, Super 8 Group 1 Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: टी20 विश्व कप के सुपर 8 के ग्रुप एक में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में टक्कर देखने को मिलेगी। आप 21 जून को सुबह 6 बजे से लाइव देख सकते हैं। दोनों देश विश्व कप में चार बार एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं। हर बार बांग्लादेश का खाता खाली रहा है। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में जोरदार टक्कर की उम्मीद है। 2024 विश्व कप में प्रवेश करते समय बांग्लादेश फॉर्म के लिए संघर्ष कर रहा था। ग्रुप चरण में तीन जीत के साथ फिर से दहाड़ रहा है।

Australia vs Bangladesh, 44th Match, Super 8 Group 1 Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: हेड-टू-हेड टी20 विश्व कप रिकॉर्ड-

मैचः 4 (आईसीसी विश्व कप आंकड़े)-

ऑस्ट्रेलियाः 4

बांग्लादेशः 0

मैचः 10 (ओवरऑल आंकड़े)-

ऑस्ट्रेलियाः 6

बांग्लादेशः 4

Australia vs Bangladesh, 44th Match, Super 8 Group 1 Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: जानें कहां देखें लाइव प्रसारण-

मैच कब होगा? मैच 21 जून (IST) को होगा।

कब शुरू होगा? मैच भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे शुरू होगा।

मैच कहाँ होगा? सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ

भारत में टीवी पर लाइव कैसे देखें? स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारण किया जाएगा।

ऑनलाइन लाइव कैसे देखें? डिज्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

Australia vs Bangladesh, 44th Match, Super 8 Group 1 Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: टीम इस प्रकार है-

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम ज़म्पा। रिजर्व: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मैट शॉर्ट।

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शंटो (कप्तान), तस्कीन अहमद, लिटन दास, सौम्या सरकार, तंजीद हसन तमीम, शाकिब अल हसन, तौहीद हृदॉय, महमूद उल्लाह रियाद, जैकर अली अनिक, तनवीर इस्लाम, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब। रिजर्व: अफीफ हुसैन, हसन महमूद।

बांग्लादेश की चुनौती से पार पाने के लिए ऑलराउंड खेल दिखाना होगा ऑस्ट्रेलिया को

कागजों पर भले ही यह मुकाबला एकतरफा नजर आता हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप के सुपर 8 के ग्रुप एक में शुक्रवार को यहां होने वाले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए अपना ऑलराउंड खेल दिखाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को इस मुकाबले में उतरने से पहले यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लेनी चाहिए कि बांग्लादेश को हल्के से लेना टीम पर भारी पड़ सकता है।

बांग्लादेश ने 2021 में अपनी घरेलू धरती पर टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया था। यहां की परिस्थितियां भी काफी हद तक उपमहाद्वीप से मिलती हैं और ऐसे में किसी भी तरह की ढ़िलाई ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस तरह की परिस्थितियों में लेग स्पिनर एडम जंपा और ग्लेन मैक्सवेल तथा कामचलाऊ स्पिनर ट्रैविस हेड की भूमिका अहम होगी।

यहां की पिच धीमी हैं और ऑस्ट्रेलिया बाएं हाथ के स्पिनर एस्टन एगर को भी अंतिम एकादश में बनाए रख सकता है। वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाज भी साबित हो सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों ऑस्ट्रेलिया का मजबूत पक्ष उसका तेज गेंदबाजी आक्रमण है जिसमें पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड शामिल हैं।

इन तीनों तेज गेंदबाजों ने अभी तक बल्लेबाजों को खासा परेशान किया है। स्कॉटलैंड के खिलाफ पिछले मैच में नहीं खेलने वाले कमिंस और हेजलवुड इस मैच में वापसी करने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह अच्छी खबर है कि कप्तान मिशेल मार्श ने खुद को सुपर आठ चरण में गेंदबाजी करने के लिए फिट घोषित कर दिया है।

उन्होंने मैच की पूर्व संध्या पर कहा,‘‘मैं गेंदबाजी करने के लिए उपलब्ध रहूंगा लेकिन हमारा जिस तरह का गेंदबाजी आक्रमण है उससे नहीं लगता कि मुझे गेंदबाजी करने की जरूरत पड़ेगी।’’ ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ही नहीं बल्लेबाजी भी काफी मजबूत है।

हेड, डेविड वार्नर, मार्श, मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड जैसे बल्लेबाज किसी भी तरह के गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस करने का माद्दा रखते हैं। बांग्लादेश के पास भी मुस्तफिजुर रहमान, शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह और तस्कीन अहमद जैसे टी20 के माहिर गेंदबाज हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं।

बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता हालांकि उसके बल्लेबाजों का लचर प्रदर्शन है। उसके बल्लेबाज अनुभव के मामले में किसी भी अन्य टीम से कम नहीं हैं । लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इसलिए अगर बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देनी है तो उसके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।