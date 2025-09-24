6-6-6-6-6-6 की बारिश, युवा वनडे में 41 छक्कों के साथ सबसे आगे, सीरीज में 2-0 से आगे भारत, कंगारू बॉलर पर टूटे वैभव सूर्यवंशी

जेडन ड्रेपर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 72 गेंद में 102 रन की पारी खेली, लेकिन 301 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 47.2 ओवर में 249 रन ही बना सकी।

Highlightsश्रृंखला का अंतिम मैच शुक्रवार को इयान हीली ओवल में खेला जाएगा।वैभव ने उन्मुक्त चंद्र के 38 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया।युवा वनडे में 41 छक्कों के साथ नंबर-1 खिलाड़ी बन गए। 

ब्रिस्बेनः वैभव सूर्यवंशी के शानदार अर्धशतक और कप्तान आयुष म्हात्रे की कामचलाऊ ऑफ स्पिन गेंदबाजी से झटके तीन विकेट की बदौलत भारत की अंडर-19 टीम ने बुधवार को यहां दूसरे युवा वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 51 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। श्रृंखला का अंतिम मैच शुक्रवार को इयान हीली ओवल में खेला जाएगा।

मध्यक्रम के बल्लेबाज जेडन ड्रेपर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 72 गेंद में 102 रन की पारी खेली, लेकिन 301 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 47.2 ओवर में 249 रन ही बना सकी। वैभव ने उन्मुक्त चंद्र के 38 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया और युवा वनडे में 41 छक्कों के साथ नंबर-1 खिलाड़ी बन गए। 

 

सूर्यवंशी (68 गेंद में 70 रन) ने भारतीय बल्लेबाजी आक्रमण की नींव रखी जब उनके साथी सलामी बल्लेबाज म्हात्रे दो गेंद खेलकर शून्य पर आउट हो गए। सूर्यवंशी ने विहान मल्होत्रा ​​(70 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 117 रन जोड़कर भारत को ट्रैक पर वापसी कराई। पर सूर्यवंशी के आउट होने के बाद भारत की लय टूट गई।

विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू (71 रन) ने अंतिम क्रम के बल्लेबाज़ों के साथ छोटी लेकिन अहम साझेदारियां करके स्कोर को चलायमान रखा जिससे भारतीय टीम 49.4 ओवर में 300 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम 18.5 ओवर में एक विकेट पर 63 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही थी।

लेकिन ऑफ स्पिनर कनिष्क चौहान ने स्टीव होगन को आउट कर टीम को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद घरेलू टीम ने 63 के स्कोर पर एलेक्स टर्नर और यश देशमुख के रूप में दो और विकेट गंवा दिए जिससे स्कोर चार विकेट पर 63 हो गया।

जल्द ही टीम ने 109 रन के स्कोर पर छह विकेट खो दिए और ऑस्ट्रेलियाई टीम हार की कगार पर पहुंच गई। पर ड्रेपर और आर्यन शर्मा (38) ने सातवें विकेट के लिए 112 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया के लिए संघर्ष जारी रखा लेकिन इतना ही काफी नहीं था। म्हात्रे ने इस समय ड्रेपर और आर्यन के विकेट जल्दी जल्दी लेकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 

