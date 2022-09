Australia Tour of India 2022: ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका, भारत दौरे से बाहर हुए तीन खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों को किया शामिल, देखें लिस्ट

Highlights भारत दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया को वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी हैं। मिशेल मार्श, मिशेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस की सेवायें नहीं मिल पायेंगी। नाथन एलिस, डेनियल सैम्स और सीन एबोट को स्टार्क, मार्श और स्टोइनिस की जगह शामिल किया है।

Australia Tour of India 2022: ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है। मिशेल मार्श, मिशेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस चोट लगने के कारण टीम से बाहर हो गए और भारत दौरे पर नहीं आएंगे। सीनियर सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को भारत दौरे से विश्राम दिया गया था।

ऑस्ट्रेलिया अगले महीने होने वाले ICC T20 विश्व कप से पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। तीन प्रमुख खिलाड़ी भारत के अपने आगामी दौरे से बाहर हो गए हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क घुटने की चोट से जूझ रहे हैं जबकि प्रमुख ऑलराउंडर मिशेल मार्श को टखने में और मार्कस स्टोइनिस को कमर में परेशानी है।

