ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज 2-0 से जीती, सलामी बल्लेबाज ने प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैच पर किया कब्जा

Highlights डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। आस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को तीन विकेट से हराया था। वेस्टइंडीज 20 ओवर में आठ विकेट पर 147 रन ही बना सकी।

Australia vs West Indies, 2nd T20I 2022: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया। वार्नर ने पहले टी20 मैच में 6 गेंद में 14 रन बनाए। दूसरे टी20 मैच 41 गेंद में 75 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।

डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। वार्नर (75 रन) के अर्धशतक के बाद मिशेल स्टार्क के चार विकेट की बदौलत आस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 31 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की।

आस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को तीन विकेट से हराया था। आस्ट्रेलिया ने वार्नर की 10 चौके और तीन छक्के जड़ित 41 गेंद की पारी और टिम डेविड के 42 रन (20 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) के योगदान से सात विकेट पर 178 रन का स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज 20 ओवर में आठ विकेट पर 147 रन ही बना सकी।

उसने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाये। जॉनसन चार्ल्स 29 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। अकील हुसैन ने 25 रन बनाये। आस्ट्रेलिया के लिये मिशेल स्टार्क ने 20 रन देकर चार खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उनके अलावा पैट कमिंस को दो विकेट मिले।

इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद वार्नर ने कप्तान आरोन फिंच (15 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिये 52 गेंद में 85 रन की भागीदारी निभायी। स्टीव स्मिथ (17 रन) और डेविड के बीच पांचवें विकेट के लिये 26 गेंद में 56 रन की साझेदारी भी अहम रही। वेस्टइंडीज के लिये अल्जारी जोसफ ने 21 रन देकर तीन जबकि ओबेद मैकॉय ने तीन ओवर में 33 रन देकर दो विकेट झटके।