Australia A Women vs India A Women: भारत के पास 254 रन की बढ़त, राघवी बिष्ट ने 86 और शेफाली वर्मा ने 52 रन की पारी खेली 

Highlights Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test: ऑस्ट्रेलिया ने सुबह पांच विकेट पर 158 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test: 305 रन पर सिमट गई जिससे उसने छह रन की मामूली बढ़त हासिल की। Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test: जिंजर और निकोल फाल्टम ने छठे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की।

Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test: मध्यक्रम बल्लेबाज राघवी बिष्ट (86 रन) और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (52 रन) के अर्धशतकों की बदौलत भारत ए महिला टीम ने शनिवार को चार दिवसीय एकमात्र अनौपचारिक टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ए पर अच्छी पकड़ बना ली। शेफाली और राघवी की पारियों की बदौलत भारत ए ने दिन का खेल समाप्त होने तक आठ विकेट पर 260 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 254 रन तक पहुंचा ली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सुबह पांच विकेट पर 158 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया।

पूरी टीम अपनी पहली पारी में 305 रन पर सिमट गई जिससे उसने छह रन की मामूली बढ़त हासिल की। सियाना जिंजर ने 24 रन को शतक में तब्दील कर ऑस्ट्रेलिया को उबारने में मदद की। उन्होंने निचले क्रम की बल्लेबाजों के साथ भागीदारी बनाते हुए 138 गेंद में 103 रन की शतकीय पारी खेली।

जिंजर और निकोल फाल्टम ने छठे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की जिससे ऑस्ट्रेलिया ए की टीम भारत के स्कोर को पार करने में सफल रही। ऑफ स्पिनर एम एडगर ने फिर भारत के नियमित अंतराल पर विकेट झटके। उन्होंने 53 रन देकर चार विकेट हासिल किए।

लेकिन पहले शेफाली और फिर बिष्ट ने छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारियां करके भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। इनमें सबसे अहम साझेदारी बिष्ट और तनुश्री सरकार के बीच पांचवें विकेट के लिए 68 रन की रही। बिष्ट दिन के अंत में एडगर का शिकार हुईं। तब सात ओवर का खेल बचा था। उन्होंने 119 गेंद में अर्धशतकीय पारी खेली।