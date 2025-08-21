Australia A Women vs India A Women: विश्व कप में जगह नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेफाली ने 38 गेंद में कूटे 35 रन, पहले दिन भारत ने 93 रन खोए 5 विकेट

Highlights Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test: तेजल हस्बनिस (09) भी अधिक देर नहीं टिक सकीं। Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test: दो ओवर में भारत का स्कोर दो विकेट पर छह रन हो गया। Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test: विकेट जॉर्जिया प्रेस्टविज (25 रन पर तीन विकेट) ने चटकाए।

Australia A Women vs India A Women, Only unofficial Test: भारत की विश्व कप टीम में जगह बनाने में नाकाम रही शेफाली वर्मा ने 38 गेंद में 35 रन की पारी खेली लेकिन इसके बावजूद भारत ए ने बृहस्पतिवार को यहां ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनौपचारिक महिला क्रिकेट टेस्ट के वर्षा से प्रभावित पहले दिन 93 रन तक पांच विकेट गंवा दिए।

शेफाली ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए आठ चौके जड़े। भारत ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। नंदिनी कश्यप और धारा गुर्जर खाता खोलने में नाकाम रहे जिससे शुरुआती दो ओवर में भारत का स्कोर दो विकेट पर छह रन हो गया। दोनों विकेट जॉर्जिया प्रेस्टविज (25 रन पर तीन विकेट) ने चटकाए। तेजल हस्बनिस (09) भी अधिक देर नहीं टिक सकीं।

उन्हें सियाना जिंगर ने आउट किया जबकि इससे पहले जॉर्जिया ने 11वें ओवर में शेफाली को बोल्ड किया। राघवी बिष्ट (नाबाद 26) और तनुश्री सरकार (13) ने कुछ देर के लिए विकेटों का पतन रोका। मेटलन ब्राउन ने 72 रन के स्कोर पर तनुश्री को आउट करके भारत को पांचवां झटका दिया। एलेन बोर्डन फील्ड पर बारिश के कारण पहले दिन सिर्फ 23.2 ओवर का खेल हो पाया। दिन का खेल खत्म होने पर राधा यादव आठ रन बनाकर राघवी का साथ निभा रहीं थी।