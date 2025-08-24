Australia A Women vs India A Women: 281 रन बचाने में फेल भारतीय बॉलर, टी20 के बाद टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हारे, वनडे जीत बचाई लाज

Highlights Australia A Women vs India A Women: एडगर ने 57 रन देकर पांच विकेट लिए। Australia A Women vs India A Women: अंतिम दिन भारत ए को 6 विकेट से हरा दिया। Australia A Women vs India A Women: वनडे में 2-1 से जीत दर्ज कर लाज बचाई।

ब्रिस्बेनः भारत ए महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया में टी20 के बाद टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। केवल वनडे में 2-1 से जीत दर्ज कर लाज बचाई। ऑफ स्पिनर एमी एडगर के पांच विकेट के बाद शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ए ने रविवार को यहां एकमात्र अनधिकृत महिला टेस्ट के अंतिम दिन भारत ए को छह विकेट से हरा दिया। एडगर ने 57 रन देकर पांच विकेट लिए। उन्होंने दिन के दूसरे ओवर में वीजे जोशीथा का विकेट लेकर अपना पांचवां विकेट हासिल किया, जिससे भारत ए की दूसरी पारी 286 रन पर सिमट गई और मेजबान टीम को 281 रन का लक्ष्य मिला।

ऑस्ट्रेलिया ए ने अनिका लियरॉयड (72), रेचल ट्रेनामन (64) और मैडी ड्रेक (68) के अर्धशतकों की बदौलत 85.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज ट्रेनामन और कप्तान ताहलिया विल्सन (46) ने मेजबान टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी कर भारतीय आक्रमण पर दबाव बना दिया।

जब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों भारत ए को मुकाबले से बाहर कर देंगी तब तेज़ गेंदबाज़ साइमा ठाकोर (63 रन पर दो विकेट) ने लगातार दो ओवरों में दो विकेट झटके। उन्होंने पहले विल्सन को आउट किया और फिर ट्रेनामन को विकेटकीपर नंदिनी कश्यप के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद ड्रेक और लियरॉयड ने मिलकर 136 रन की शानदार साझेदारी की।

भारतीय टीम इन दोनों को आउट करने में सफल रही लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत से नहीं रोक पाई। इससे पहले दिन में भारत ए ने अपने कल के स्कोर आठ विकेट पर 260 रन में 26 रन जोड़े। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 299 रन बनाए थे जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 305 रन बनाकर मामूली बढ़त हासिल की थी।