Australia A Women vs India A Women, 2nd T20I: 15.1 ओवर में 73 रन पर ढेर भारत, सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया, 114 रन से करारी हार

Australia A Women vs India A Women, 2nd T20I: भारत की केवल दो खिलाड़ी दोहरे अंक तक पहुंच सकीं, जिनमें वृंदा दिनेश और मिन्नू ने क्रमशः 21 और 20 रन बनाए।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 19:59 IST2025-08-09T19:58:04+5:302025-08-09T19:59:02+5:30

Highlights 29 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ गार्थ ने तीन ओवर में सात रन देकर चार विकेट लिए।कप्तान एलिसा हीली की 44 गेंद पर खेली गई 70 रन की पारी थी।95 रन की साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मजबूत नींव रखी।

Australia A Women vs India A Women, 2nd T20I: तेज गेंदबाज किम गार्थ की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए को दूसरे अनधिकृत टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 114 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत ए ने टॉस जीता और क्षेत्ररक्षण का फैसला किया, लेकिन यह सही साबित नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया ए की टीम चार विकेट पर 187 रन बनाने में सफल रही। उसकी पारी का आकर्षण कप्तान एलिसा हीली की 44 गेंद पर खेली गई 70 रन की पारी थी।

इसके जवाब में बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम किसी भी समय लक्ष्य तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं दिखी और 15.1 ओवर में 73 रन पर आउट हो गई। हीली की ताहलिया विल्सन (35 गेंदों पर 43 रन) के साथ 95 रन की साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मजबूत नींव रखी।

इन दोनों के अलावा अनिका लियरॉयड (35) और कोर्टनी वेब (नाबाद 26) ने भी उपयोगी योगदान दिया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और उनकी सलामी जोड़ीदार उमा छेत्री के विकेट तब गंवा दिए जब टीम का स्कोर केवल तीन रन था।

भारत इससे उबर नहीं पाया और उसे बड़ी हार का सामना करना पडा। भारत की केवल दो खिलाड़ी दोहरे अंक तक पहुंच सकीं, जिनमें वृंदा दिनेश और मिन्नू ने क्रमशः 21 और 20 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ए की 29 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ गार्थ ने तीन ओवर में सात रन देकर चार विकेट लिए।

