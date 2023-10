AUS vs SL World Cup: वार्न क्लब में जंपा, डेथ ओवर में सबसे आगे स्टार्क, 177 गेंद और 18 विकेट, देखें लिस्ट

Highlights श्रीलंका की पारी 43.3 ओवर में महज 209 रन पर समेट दी। 130 गेंद में 125 रन की साझेदारी के दम पर श्रीलंका ने दमदार शुरुआत की। निशंका ने 67 गेंद की पारी में आठ चौके जड़े।

AUS vs SL World Cup: आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप मैच 2023 रोमांच पर पहुंच गया है। 5 बार की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया और एक बार की चैंपियन टीम श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी है। दोनों टीम 2-2 मैच हारकर आमने-सामने हैं। खाता खोलना इनका लक्ष्य है।

लेग स्पिनर एडम जम्पा (47 रन पर चार विकेट) और कप्तान पैट कमिंस (32 रन पर दो विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलया ने आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप मैच में शनिवार को यहां श्रीलंका की पारी 43.3 ओवर में महज 209 रन पर समेट दी।

